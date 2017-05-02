Соломон Кверквелия: хочу остаться в "Локомотиве", чтобы вместе бороться за чемпионство

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, права на которого принадлежат "Рубину", поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с "Уралом" (2:0).



- Очень рад, что перешёл в "Локомотив". Удачно получилось – в первом же сезоне выиграл Кубок России. Хочу остаться здесь и на следующий сезон, с этими ребятами, с этим тренером, с этим руководством, чтобы вместе в следующем сезоне бороться за чемпионство. У нас все для этого есть. Игроки хорошие есть, команда отличная. Поздравляю всех болельщиков "Локомотива" с этой победой и желаю всего хорошего.



- Не показалось, что концовка матча оказалась испорченной?



- Это всегда так, когда проигрывающая команда идет вперед. Всё хорошо кончилось, Кубок возвращается домой.



- Не кажется, что болельщики сегодня агрессивно себя вели, выбегали на поле?



- Не знаю. Ничего не могу сказать. Это эмоции, живут футболом. Все красиво было.



- Премиальные двойные-тройные-четвертные?



- Не знаю. Главное – выиграли Кубок.



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