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Соломон Кверквелия: хочу остаться в "Локомотиве", чтобы вместе бороться за чемпионство
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, права на которого принадлежат "Рубину", поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с "Уралом" (2:0).
- Очень рад, что перешёл в "Локомотив". Удачно получилось – в первом же сезоне выиграл Кубок России. Хочу остаться здесь и на следующий сезон, с этими ребятами, с этим тренером, с этим руководством, чтобы вместе в следующем сезоне бороться за чемпионство. У нас все для этого есть. Игроки хорошие есть, команда отличная. Поздравляю всех болельщиков "Локомотива" с этой победой и желаю всего хорошего.
- Не показалось, что концовка матча оказалась испорченной?
- Это всегда так, когда проигрывающая команда идет вперед. Всё хорошо кончилось, Кубок возвращается домой.
- Не кажется, что болельщики сегодня агрессивно себя вели, выбегали на поле?
- Не знаю. Ничего не могу сказать. Это эмоции, живут футболом. Все красиво было.
- Премиальные двойные-тройные-четвертные?
- Не знаю. Главное – выиграли Кубок.
Rusfootball.info
- Очень рад, что перешёл в "Локомотив". Удачно получилось – в первом же сезоне выиграл Кубок России. Хочу остаться здесь и на следующий сезон, с этими ребятами, с этим тренером, с этим руководством, чтобы вместе в следующем сезоне бороться за чемпионство. У нас все для этого есть. Игроки хорошие есть, команда отличная. Поздравляю всех болельщиков "Локомотива" с этой победой и желаю всего хорошего.
- Не показалось, что концовка матча оказалась испорченной?
- Это всегда так, когда проигрывающая команда идет вперед. Всё хорошо кончилось, Кубок возвращается домой.
- Не кажется, что болельщики сегодня агрессивно себя вели, выбегали на поле?
- Не знаю. Ничего не могу сказать. Это эмоции, живут футболом. Все красиво было.
- Премиальные двойные-тройные-четвертные?
- Не знаю. Главное – выиграли Кубок.
Rusfootball.info
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