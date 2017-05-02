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Соломон Кверквелия: хочу остаться в "Локомотиве", чтобы вместе бороться за чемпионство

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, права на которого принадлежат "Рубину", поделился впечатлениями от финального матча Кубка России с "Уралом" (2:0).

- Очень рад, что перешёл в "Локомотив". Удачно получилось – в первом же сезоне выиграл Кубок России. Хочу остаться здесь и на следующий сезон, с этими ребятами, с этим тренером, с этим руководством, чтобы вместе в следующем сезоне бороться за чемпионство. У нас все для этого есть. Игроки хорошие есть, команда отличная. Поздравляю всех болельщиков "Локомотива" с этой победой и желаю всего хорошего.

- Не показалось, что концовка матча оказалась испорченной?

- Это всегда так, когда проигрывающая команда идет вперед. Всё хорошо кончилось, Кубок возвращается домой.

- Не кажется, что болельщики сегодня агрессивно себя вели, выбегали на поле?

- Не знаю. Ничего не могу сказать. Это эмоции, живут футболом. Все красиво было.

- Премиальные двойные-тройные-четвертные?

- Не знаю. Главное – выиграли Кубок.

Rusfootball.info
Теги: Кверквелия Локомотив Урал
Сегодня, 22:23
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3
(1)
№3 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 22:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Visio
За чемпионство то тяжело будет, там Великие после 16 лет выползли

Квинси уйдет, думаю Спартак не сдаст сильно, но отрыва уже не будет. Но нам все равно пока не до чемпионства. По затратам не вывезем.


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Соломон, ты отстал на каких то 25 очков
Регистрация: 24.11.2008
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
За чемпионство то тяжело будет, там Великие после 16 лет выползли
Регистрация: 17.05.2015
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