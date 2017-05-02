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Неманья Пейчинович: было тяжело психологически, потому что не побеждали 3 игры в чемпионате (видео)
Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович поделился впечатлениями от победы в Кубке России.
- Тяжело было психологически, потому что не выиграли 3 игры в Чемпионате. Финал пришёлся на тяжелый момент для нас. Показали сегодня характер. Спасибо болельщикам за поддержку.
- Что сказал Юрий Палыч в перерыве, команда побежала после этого?
- Бежать больше в середине поля, открываться. Мы знали, что хорошие моменты будут, так и получилось. Ещё момент был у Фернандеша. 2:0 - хороший счёт.
- Когда праздновали гол с болельщиками, было страшно?
- Не было страшно, просто было очень много эмоций. Это ни с чем не может сравниться.
- Что в концовке произошло с Фарфаном и Ари?
- Это один плохой момент. Нервный игрок "Урала" был, потому что проигрывали 2:0. Так нельзя делать, это непрофессионально.
- А что сделал Ари?
- Я не видел начало, но потом видел... когда получил удар, должен отвечать.
- Тяжело было психологически, потому что не выиграли 3 игры в Чемпионате. Финал пришёлся на тяжелый момент для нас. Показали сегодня характер. Спасибо болельщикам за поддержку.
- Что сказал Юрий Палыч в перерыве, команда побежала после этого?
- Бежать больше в середине поля, открываться. Мы знали, что хорошие моменты будут, так и получилось. Ещё момент был у Фернандеша. 2:0 - хороший счёт.
- Когда праздновали гол с болельщиками, было страшно?
- Не было страшно, просто было очень много эмоций. Это ни с чем не может сравниться.
- Что в концовке произошло с Фарфаном и Ари?
- Это один плохой момент. Нервный игрок "Урала" был, потому что проигрывали 2:0. Так нельзя делать, это непрофессионально.
- А что сделал Ари?
- Я не видел начало, но потом видел... когда получил удар, должен отвечать.
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