Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Емельянов: мы эмоционально "перегорели". В составе "Урала" нет опытных футболистов, кроме Павлюченко (видео)

Полузащитник ''Урала'' Роман Емельянов прокомментировал поражение своей команды от ''Локомотива'' в финальном матче кубка России.



- Как были психологически готовы к встрече с ''Локомотивом''?

- Вообще, в нашем составе нет опытных футболистов. Кроме, Ромы Павлюченко. Все-таки ажиотаж вокруг матча стоит назвать серьезным. К сожалению, в игре нам не удалось показать все, что мы планировали. Считаю, что мы эмоционально ''перегорели''. Мы бились, старались, делали, все что могли, но проиграли. Нам не хватило опыта в матчах подобного накала, - цитирует Емельянова корреспондент Rusfootball.info
Теги: Емельянов Павлюченко Урал
Сегодня, 22:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.