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Роман Емельянов: мы эмоционально "перегорели". В составе "Урала" нет опытных футболистов, кроме Павлюченко (видео)
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Роман Емельянов: мы эмоционально "перегорели". В составе "Урала" нет опытных футболистов, кроме Павлюченко (видео)
Полузащитник ''Урала'' Роман Емельянов прокомментировал поражение своей команды от ''Локомотива'' в финальном матче кубка России.
- Как были психологически готовы к встрече с ''Локомотивом''?
- Вообще, в нашем составе нет опытных футболистов. Кроме, Ромы Павлюченко. Все-таки ажиотаж вокруг матча стоит назвать серьезным. К сожалению, в игре нам не удалось показать все, что мы планировали. Считаю, что мы эмоционально ''перегорели''. Мы бились, старались, делали, все что могли, но проиграли. Нам не хватило опыта в матчах подобного накала, - цитирует Емельянова корреспондент Rusfootball.info
- Как были психологически готовы к встрече с ''Локомотивом''?
- Вообще, в нашем составе нет опытных футболистов. Кроме, Ромы Павлюченко. Все-таки ажиотаж вокруг матча стоит назвать серьезным. К сожалению, в игре нам не удалось показать все, что мы планировали. Считаю, что мы эмоционально ''перегорели''. Мы бились, старались, делали, все что могли, но проиграли. Нам не хватило опыта в матчах подобного накала, - цитирует Емельянова корреспондент Rusfootball.info
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