Роман Емельянов: мы эмоционально "перегорели". В составе "Урала" нет опытных футболистов, кроме Павлюченко (видео)

Полузащитник ''Урала'' Роман Емельянов прокомментировал поражение своей команды от ''Локомотива'' в финальном матче кубка России.- Вообще, в нашем составе нет опытных футболистов. Кроме, Ромы Павлюченко. Все-таки ажиотаж вокруг матча стоит назвать серьезным. К сожалению, в игре нам не удалось показать все, что мы планировали. Считаю, что мы эмоционально ''перегорели''. Мы бились, старались, делали, все что могли, но проиграли. Нам не хватило опыта в матчах подобного накала, - цитирует Емельянова корреспондент