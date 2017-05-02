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"Реал" благодаря хет-трику Криштиану Роналду разгромил "Атлетико"

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" на своем поле взял верх над "Атлетико" - 2:0. Хет-триком отметился форвард Криштиану Роналду.

Лига чемпионов

1/2 финала

"Реал Мадрид" - "Атлетико" 3:0

Голы: Роналду, 10, 73, 86.

"Реал": Навас, Карвахаль (Начо, 46), Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 67), Роналду, Бензема (Васкес, 78).

"Атлетико": Облак, Савич, Эрнандес, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль (Гайтан, 58), Феррейра-Карраско (Корреа, 68), Гризманн, Гамейро (Торрес, 58).

Предупреждения: Коке, 26, Иско, 48, Сауль, 53, Савич, 83.
Теги: Реал Атлетико
Вчера, 23:38
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6
(3)
№6 Написал: nedva Russia (Вчера, 23:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы! Роналду как всегда выстреливает в самых важных матчах. Hala Madrid!
Регистрация: 23.11.2009
№5 Написал: xixidok Москва (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline

Реал не перевариваю. но сегодня заслуженный разгром атлетов.

не твоя, вот и бесишься..))
Регистрация: 19.05.2015
№4 Написал: Св.Ин v.2 (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Чудовищный просер Атлетико. За всю игру ни одной контратаки(!!!!) , а что делать в позиционной они похоже и ни в курсе....
Регистрация: 5.03.2017
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Странно, но Мадрид победил Атлетико в его стиле. Много борьбы, а конструктива со стороны матрасников совсем не было.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: висмар рф 06 (Вчера, 23:45) #
  • -2
  •  (2)

Кристина все рекорды бьет в ЛЧ


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:39) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Симеоне пора валить из Атлетико. он всё оттуда выжал.
Реал не перевариваю. но сегодня заслуженный разгром атлетов.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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