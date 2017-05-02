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Криштиану не оставил шансов "Атлетико"?



 

Без шансов. Португальский гений уничтожил "Атлетико" и обеспечил "Реалу" огромное преимущество

Без шансов. Португальский гений уничтожил "Атлетико" и обеспечил "Реалу" огромное преимущество"Реал" провел практически идеальный матч против "Атлетико" в рамках первой встречи полуфинальной стадии Лиги Чемпионов - подопечные Симеоне не имели ни одного шанса забить, а Криштиану Роналду своим хет-триком обеспечил своему клубу более чем серьезное преимущество. Rusfootball.info рассказывает об очередном мадридском дерби в главном клубном турнире Европы.







Лига Чемпионов

1/2 финала, первый матч

"Реал" Мадрид – "Атлетико" Мадрид 3:0


Голы: Роналду, 10', Роналду, 74', Роналду, 86'


"Реал" Мадрид: Навас, Карвахаль (Начо, 46'), Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско (Асенсио, 67'), Роналду, Бензема (Лукас Васкес, 78')

"Атлетико" Мадрид: Облак, Савич, Эрнандес, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль (Гаитан, 58'), Феррейра-Карраско, Гризманн, Гамейро (Торрес, 58')

Предупреждения: Иско, 48' - Коке, 26', Сауль, 52', Савич, 84'

После финала кубка России, непростой победы "Локомотива" и некрасивой драки в конце, казалось бы, не может остаться сил и эмоций на футбол, но только не в случае с Лигой Чемпионов. Во вторник открылась полуфинальная стадия турнира, и в ней встретились участники финалов 2014 и 2016 годов. "Реал" и "Атлетико" вообще в последние три сезона постоянно играли между собой в главном клубном турнире Европы, и всякий раз "королевский" клуб был сильнее.

Пожалуй, и сегодня он был фаворитом, но в основном за счет того, что игра проходила на его поле. Даже Диего Симеоне признавал, что соперник его команды дома традиционно показывает всю свою мощь. Зидан, правда, в ответ заявлял, что никакого предварительного преимущества у его футболистов не может быть, ведь шансы абсолютно равны, но, думается, Зинедин попросту скромничал. Ведь с первых минут матча стало понятно, в чем сила "Реала" и о какой мощи говорил Симеоне.

"Сливочные" выдали феерическое начало и могли забивать уже на пятой минуте. Карвахаль эстетски прорвался в штрафную и нанес удар в Облака. От вратаря мяч отлетел к Бензема, но французский нападающий непостижимым образом не смог с нескольких метров поразить пустые ворота. Впрочем, это были еще цветочки - ягодки оказались впереди. Обложив штрафную "Атлетико" угловыми и массовыми наступлениями с флангов, "Реал" добился изменения счета на табло.

На исходе десятой минуты встречи португальский гений по имени Криштиану завершил вторую волну атаки своей команды точным ударом своей волшебной головы. Любопытно, что Диего Симеоне перед матчем говорил, что его подопечным очень важно сдержать стартовый натиск соперника, но выходит, что его игроки установку тренера не выполнили. Более того, "матрасники" не пришли в себя и после пропущенного гола.

"Реал" не просто давил - "Реал" на каком-то невероятном вдохновении бежал вперед, и Облак с большим трудом удерживал "Атлетико" от второй пробоины. Сначала он отбил отличный удар Варана, затем забрал мяч после выстрела Иско, а после не дал забить и Кариму Бензема. У номинальных гостей нынешнего мадридского дерби соразмерного ответа соорудить не получалось, и по итогам матча на их счету вообще не оказалось ударов в створ. Но, тем не менее, в середине первого тайма в штрафной Наваса случился любопытнейший эпизод.

Гамейро вылетал на горячее свидание с вратарем "Реала", но уперся в стража ворот и упал на газон. Пенальти? Но-но! Кейлор Навас кристально чистым образом остановил нападавшего, сыграв рукой в мяч, а не в ногу. Хозяева, еще больше воодушевившись спасением своего товарища, продолжили осаждать ворота Облака, но теперь уже не голкипер спасал "Атлетико", а неточность игроков "сливочных". Взять хотя бы выстрел Модрича и удар через себя от Бензема, которые при условии их попадания в створ вполне могли бы стать голевыми.

Бодрый футбол продолжался до самого перерыва, но счет на табло - как настоящий консерватор - остался неизменным с 10-й минуты. При этом на самых последних порах увядавшего первого тайма на поле проявилась чрезмерно агрессивная борьба. Так, например, в верховом столкновении была разбита губа у Каземиро, а Карвахаль неудачно приземлился после единоборства с Саулем. К сожалению, эти эпизоды не прошли без последствий - Карвахаль вынужден был после перерыва уступить место на поле Начо.

Впрочем, могло показаться, что не только один защитник "Реала" не вышел из раздевалки на второй тайм. Команда Зидана словно поменялась, и стала заметно аккуратнее атаковать, предпочитая надежнее сыграть в обороне. Очевидно, подобную установку в перерыве дал тренер, и футболисты ее стали активно придерживаться. Что ж, надо признать, засушить игру у них вполне себе получилось. По большому счету, голевых моментов мы не видели, все чаще довольствуясь упорной борьбой 22 мужчин.

Наставники обеих команд попытались внести изменения в игру с помощью замен, но они ничего не изменили. "Атлетико" как был не впечатляющим в атаке, так и остался. А вот Роналду даже при таком вяло нацеленном на наступление футболе смог еще раз проявить себя. Криштиану, как и все, был не особо активен, но на 74-й минуте улучил момент для сиюминутного всплеска и роскошного гола. Конечно, ему повезло с отскоком от Филипе Луиса, но надо же уметь продраться сквозь защитника и неотразимо пробить. Роналду это умеет, и благодаря ему преимущество "Реала" удвоилось.

Но Криштиану умеет не только продираться, но и разгонять контратаки, вовремя оказываясь в нужном месте в нужное время. Если вы все еще в это не верите, то наверняка вы не видели третий гол "королевского" клуба. Роналду оформил хет-трик после того, как отдал мяч вышедшему на замену Лукасу Васкесу, дождался от него ответной передачи и забил из убойной позиции. Ну, гений же!

"Атлетико" в итоге так ничего и не смог ответить на сокрушающие выпады португальского нападающего "Реала". С одной стороны, можно сказать, что подопечные Симеоне были абсолютно безликими, но, с другой стороны, можно заметить, что подопечные Зидана провели отличный матч. Впрочем, сейчас уже вряд ли сильно важно, как правильно назвать разгром одного мадридского клуба другим мадридским клубом. Сейчас главное, что перед ответной встречей у "Реала" есть огромное преимущество, которое заметно приближает его к защите чемпионского (лигочемпионского!) титула.

Фото: официальный твиттер УЕФА на русском языке

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Реал Мадрид Атлетико Мадрид Роналду
Вчера, 23:43
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(0)
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 00:11) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня мы видели великого Игрока и великую Команду!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ништяк, футбол высочайшего уровня понаблюдали, в самый раз для 1/2 финала!


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
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