Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выиграет кубок России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Криштиану Роналду забил 400-й гол за "Реал"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Атлетико" (3:0).

На его счету стало 400 голов за "Королевский клуб", сообщает твиттер мадридского клуба.
Теги: Роналду Реал Атлетико
Сегодня, 00:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.