Владислав Игнатьев: был уверен в победе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после победы (2:0) над «Уралом» в финале Кубка России отметил, что игра не была сложной, а также вспомнил участие в финале за «Кубань».



— Это мой второй финал в Кубке России, первый я провёл в Астрахани против «Локомотива» в составе «Кубани». В этот раз были совершенно новые эмоции. Я счастлив. Очень хотел получить трофей, мечтал о нём.



— Не страшно ли было, что как и в 2015 году финал закончится неудачей?



— Страха не было, как и плохих воспоминаний, я был на сто процентов уверен, что мы победим. Спасибо за это команде.



— Как вам игра?



— Не скажу, что сама по себе игра получилась сложной. Трудно было настроиться на неё психологически. Тут ведь даже одну ошибку допускать нельзя. А мы в этом матче сделали их меньше соперника, поэтому и выиграли.



— Можно сказать, что «Локомотив» сделал ставку в конце сезона исключительно на финал Кубка России?



— Мы готовимся всегда только к отдельно взятой игре. Живём настоящим.



— У вас очень интересные взаимоотношения с «Локомотивом». Вы то уходили, то возвращались. «Красно-зелёные» ваша главная команды?



— Каждый клуб, в котором я играл, для меня важен.