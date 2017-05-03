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Владислав Игнатьев: был уверен в победе «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после победы (2:0) над «Уралом» в финале Кубка России отметил, что игра не была сложной, а также вспомнил участие в финале за «Кубань».
— Это мой второй финал в Кубке России, первый я провёл в Астрахани против «Локомотива» в составе «Кубани». В этот раз были совершенно новые эмоции. Я счастлив. Очень хотел получить трофей, мечтал о нём.
— Не страшно ли было, что как и в 2015 году финал закончится неудачей?
— Страха не было, как и плохих воспоминаний, я был на сто процентов уверен, что мы победим. Спасибо за это команде.
— Как вам игра?
— Не скажу, что сама по себе игра получилась сложной. Трудно было настроиться на неё психологически. Тут ведь даже одну ошибку допускать нельзя. А мы в этом матче сделали их меньше соперника, поэтому и выиграли.
— Можно сказать, что «Локомотив» сделал ставку в конце сезона исключительно на финал Кубка России?
— Мы готовимся всегда только к отдельно взятой игре. Живём настоящим.
— У вас очень интересные взаимоотношения с «Локомотивом». Вы то уходили, то возвращались. «Красно-зелёные» ваша главная команды?
— Каждый клуб, в котором я играл, для меня важен.
— Это мой второй финал в Кубке России, первый я провёл в Астрахани против «Локомотива» в составе «Кубани». В этот раз были совершенно новые эмоции. Я счастлив. Очень хотел получить трофей, мечтал о нём.
— Не страшно ли было, что как и в 2015 году финал закончится неудачей?
— Страха не было, как и плохих воспоминаний, я был на сто процентов уверен, что мы победим. Спасибо за это команде.
— Как вам игра?
— Не скажу, что сама по себе игра получилась сложной. Трудно было настроиться на неё психологически. Тут ведь даже одну ошибку допускать нельзя. А мы в этом матче сделали их меньше соперника, поэтому и выиграли.
— Можно сказать, что «Локомотив» сделал ставку в конце сезона исключительно на финал Кубка России?
— Мы готовимся всегда только к отдельно взятой игре. Живём настоящим.
— У вас очень интересные взаимоотношения с «Локомотивом». Вы то уходили, то возвращались. «Красно-зелёные» ваша главная команды?
— Каждый клуб, в котором я играл, для меня важен.
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