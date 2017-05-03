Андрес Иньеста не планирует уходить из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не собирается летом переходить в другой клуб, сообщает Mundo Deportivo.Срок действия соглашения 33-летнего футболиста с каталонским клубом истекает летом 2018 года. Испанский футболист готов продлить контракт, если почувствует, что будет полезен для команды.Иньеста может покинуть клуб, если руководство не будет на него рассчитывать. Ранее спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес говорил, что клуб намерен продлить контракт с Иньестой.