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Андрей Будогосский: никаких вопросов по судейству финала Кубка у меня нет

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что остался доволен работой главного арбитра финального матча Кубка России Алексея Николаева и его бригады.

Матч "Урал" - "Локомотив" (2:0) прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. В конце матча на поле началась массовая драка, по итогам которой Николаев удалил четверых футболистов - по двое из каждой команды.

"Никаких вопросов к работе Николаева и его бригады у меня нет", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский
Сегодня, 10:38
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:32) #
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Если бы Николаев не исполнял роль балерины, а пустил бы в ход карточки по ходу матча,то и драки бы в конце матча не было бы.
Регистрация: 26.08.2010
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