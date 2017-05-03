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Роман Емельянов: слышал об интересе "Зенита", но решили, что лучше будет остаться в "Урале"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов прокомментировал информацию об интересе со стороны "Зенита".

– Правда, что у вас было предложение от "Зенита"?

– Слышал об этом, но до конкретики дело не дошло. В этой ситуации мы с агентами решили, что лучше будет остаться в Екатеринбурге. И сейчас понимаю – правильно сделали.

– Как вам Луческу как тренер?

– Я прошел несколько сборов под его руководством, хотя провел с ним всего одну официальную игру в чемпионате Украины.

– Не разочаровались, что в итоге остановили выбор на "Урале"?

– Нет. Даже не думал, что у меня с командой в Екатеринбурге будет возможность завоевать трофей – я имею в виду Кубок России. Хотя должен признаться, что первый контракт с "Уралом" у меня был весьма символический – 30 тысяч рублей, – цитирует Емельянова "Sportbox".
Теги: Емельянов Зенит Урал
Сегодня, 10:45
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