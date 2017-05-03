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Глава комитета по этике: не стоит оставлять без внимания слова Павлюченко об Ари

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что не нужно оставлять без внимания слова нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари.

После окончания финала Кубка России на поле состоялась массовая драка. Павлюченко впоследствии обматерил Ари, а затем заявил, что бразильца надо "выгнать из страны".

"Мы можем рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС, таков регламент. Я слышал, что сказал Роман, будем теперь ждать документы.

Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный. Так как на матче Виталий Леонтьевич был, думаю, что обращение в наш комитет последует", - цитирует Андреева ТАСС.
Теги: Павлюченко
Сегодня, 10:49
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(1)
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 12:40) #
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online

как любят у нас иностранцев со времен перта1 ...своих готовы зачморить а их ни ни .не трожь!
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: Buiser812 (Сегодня, 12:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Эхх Ромку заменили, а так бы он этого Ари об коленку бы переломил grinning


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№7 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: MAG554
Кто разбудил спящего гиганта?


Зенит!... Куда не кинь везде Зенит... )))

Ма-а-аленькая доза хлороформа снимет все проблемы...
Регистрация: 3.06.2014
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:20) #
  • 0
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Комитет вышел из долгой спячки? Или нужно про себя напомнить?
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: MAG554
А так Роме повезло, что заменили в перерыве. вписалса бы по-любому и получил за рецидив.

А какой рецидив? Ему же вроде даже на 1 матч дисквалификации не добавили за предыдущий инцидент.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 11:55) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Если Ари поступил как полный гандон, почему нельзя сказать об этом?
Регистрация: 25.12.2016
№3 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 11:26) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Семен Андреев? А вы никогда не материтесь?

Он бы этому Ари просто голову оторвал
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:13) #
  • +1
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Они хотят прислушаться к его словам и все-таки отнять медаль у Ари?)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:03) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Кто разбудил спящего гиганта? ))) А так Роме повезло, что заменили в перерыве. вписалса бы по-любому и получил за рецидив.
Регистрация: 21.12.2010
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