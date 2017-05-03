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Болельщик, получивший травму на финале Кубка, отправлен в одну из больниц Сочи

Болельщик, получивший травму после финального матча Кубка России между "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом", был госпитализирован в одну из больниц Сочи.

На трибуне в конце встречи вспыхнула драка, которую прервали стюарды. Около 30 человек были задержаны.

"Госпитализированный после драки мужчина с травмой головы - приезжий. Он сейчас проходит лечение в одной из сочинских больниц. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - передает слова представителя управления здравоохранения города "Р-Спорт".
Сегодня, 10:58
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