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Егор Титов: Черчесов - это тренер, который во всех отношениях подходит сборной

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов считает Станислава Черчесова подходящим тренером для национальной команды России.

"Я считаю, что сегодня Черчесов - это тренер, который во всех отношениях подходит сборной. У него есть и амбиции, и желание. Это сильный наставник, огромный мотиватор. К тому же РФС сейчас с неоднозначной репутацией, в долгах. Многие хорошие тренеры просто не будут связываться с этой организацией. Поэтому на сегодня Черчесов - это идеальный вариант.

Думаю, неудачи сборной вызваны кадровыми проблемами. У нас, к сожалению, короткая "скамейка". И нужно учитывать то, что средний уровень вырос. Есть Испания, Германия, Аргентина, до которых не допрыгнуть, но я про такие сборные, как Бельгия, Словакия, Словения, Польша… Сейчас реально тяжело. Каждый матч нужно выцарапывать.

Надеемся, что за год появятся еще интересные футболисты. Я в это верю. У нас уже есть люди, которые могут, но хочется подкрепления. Скоро начинается Кубок конфедераций, будет ясно, чего мы стоим. Хотя понимаю, что сегодня мы будем аутсайдерами в нашей группе", - цитирует Титова "Чемпионат".
Теги: Титов Черчесов
Сегодня, 11:14
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 11:37) #
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online

Цитата: SergioV
Почему обязательно нужно ждать провала на Кубке Конфедерации, чтобы уволить Черчесова и назначить Бердыева?

Потому что от Бердыева стошнит уже всю страну, окончательно
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Почему обязательно нужно ждать провала на Кубке Конфедерации, чтобы уволить Черчесова и назначить Бердыева?! disappointed


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
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