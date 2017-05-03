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Егор Титов: Черчесов - это тренер, который во всех отношениях подходит сборной
Бывший тренер "Спартака" Егор Титов считает Станислава Черчесова подходящим тренером для национальной команды России.
"Я считаю, что сегодня Черчесов - это тренер, который во всех отношениях подходит сборной. У него есть и амбиции, и желание. Это сильный наставник, огромный мотиватор. К тому же РФС сейчас с неоднозначной репутацией, в долгах. Многие хорошие тренеры просто не будут связываться с этой организацией. Поэтому на сегодня Черчесов - это идеальный вариант.
Думаю, неудачи сборной вызваны кадровыми проблемами. У нас, к сожалению, короткая "скамейка". И нужно учитывать то, что средний уровень вырос. Есть Испания, Германия, Аргентина, до которых не допрыгнуть, но я про такие сборные, как Бельгия, Словакия, Словения, Польша… Сейчас реально тяжело. Каждый матч нужно выцарапывать.
Надеемся, что за год появятся еще интересные футболисты. Я в это верю. У нас уже есть люди, которые могут, но хочется подкрепления. Скоро начинается Кубок конфедераций, будет ясно, чего мы стоим. Хотя понимаю, что сегодня мы будем аутсайдерами в нашей группе", - цитирует Титова "Чемпионат".
"Я считаю, что сегодня Черчесов - это тренер, который во всех отношениях подходит сборной. У него есть и амбиции, и желание. Это сильный наставник, огромный мотиватор. К тому же РФС сейчас с неоднозначной репутацией, в долгах. Многие хорошие тренеры просто не будут связываться с этой организацией. Поэтому на сегодня Черчесов - это идеальный вариант.
Думаю, неудачи сборной вызваны кадровыми проблемами. У нас, к сожалению, короткая "скамейка". И нужно учитывать то, что средний уровень вырос. Есть Испания, Германия, Аргентина, до которых не допрыгнуть, но я про такие сборные, как Бельгия, Словакия, Словения, Польша… Сейчас реально тяжело. Каждый матч нужно выцарапывать.
Надеемся, что за год появятся еще интересные футболисты. Я в это верю. У нас уже есть люди, которые могут, но хочется подкрепления. Скоро начинается Кубок конфедераций, будет ясно, чего мы стоим. Хотя понимаю, что сегодня мы будем аутсайдерами в нашей группе", - цитирует Титова "Чемпионат".
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