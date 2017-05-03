Молодецкая удаль или хладнокровный расчет?

Сегодня в Монте-Карло состоится второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов. Rusfootball.info рассказывает обо всем, что окружает предстоящую битву в карликовом княжестве.– 21:45 (мск)– Матеу Лаос (Испания)Боскилья, Каррильо – Хедира, Пьяца, РуганиБакайоко, Сидибе (оба – "Монако")Эти команды встречались всего-то два года назад в ? финала ЛЧ, когда "Юве" в тяжелейшей борьбу вырвал путевку в следующий раунд за счет одного-единственного гола на итальянской земле (1:0; 0:0). Уже тогда во главе обоих коллективов стояли Массимилиано Аллегри и Леонарду Жардим. Казалось бы, можно говорить о ремейке того противостояния. Однако в действительности от него осталась только вывеска, и больше ничего. "Старая синьора" изменилась за прошедшее время, но назвать сии перемены тотальными вряд ли можно, а вот у "Монако" ныне абсолютно другая команда. Другая во всем: и в плане состава, и в смысле тактики, и, похоже, в восприятии самой себя. Теоретически результаты встреч двухлетней давности могут и повториться. А вот футбол уж точно будет совсем иным.Если не отходить далеко от истории, то стоит отметить, что монегаски и туринцы уже сходились на стадии полуфинала. Правда, было это давным-давно – еще весной 1998 года. Тогда, как и сейчас, фаворитом считались итальянцы, они и проследовали в следующий раунд. Причем сделали это весьма уверенно, обеспечив себе путевку в финал уже в первой встрече на старом "Делле Альпи", когда хет-трик Алессандро дель Пьеро помог "Ювентусу" разгромить соперника со счетом 4:1. Ответный поединок превратился в пустую формальность и завершился победой "Монако" 3:2, которая, впрочем, ничего "красно-белым" не дала. Кстати, тогда в их составе играли нынешний главный тренер "Реала", а также Анри и Трезеге, впоследствии с очень разным успехом пробовавшие свои силы в стане "зебр". Цвета "Юве" защищал человек, ныне ведущий к английскому чемпионству "Челси".Впрочем, ко дню сегодняшнему все это имеет далекое отношение. Ясно одно: доселе встреча с туринским суперклубом превращалась для монегасков в непреодолимый барьер, и они наверняка хотят оборвать эту тенденцию. Стоит также обратить внимание на то, что предыдущие две дуэли начинались в Италии, тогда как нынешняя стартует на поле "Монако".Подопечные Леонарду Жардима – главное открытие текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Даже в своей группе, о которой совсем не хочется вспоминать российским болельщикам, они не были фаворитами, однако сумели выйти из нее с первого места.Но это были мелочи. Самое интересное началось в плей-офф, где монегаски поочередно сокрушили "Манчестер Сити" и дортмундскую "Боруссию". Причем дело не только в том, ЧТО они сделали, но, прежде всего, в том, КАК это было проделано.В своем чемпионате "Монако" нынче забивает невероятно много голов. Однако многим казалось, что при встрече с серьезными соперниками на евроарене вся эта атакующая удаль представителей карликового княжества прикажет долго жить. А ребята Жардима доказали, что могут рвать на части оборону практически любого противника! В четырех матчах 1/8-й и четвертьфинала ЛЧ они наколотили двенадцать мячей! Причем показатель "три гола в среднем за поединок" в данном случае не врет, ибо именно по три они каждый раз и отгружали.Отдельной яркой звездочкой засверкал 18-летний Килиан Мбаппе. В группе он обошелся без забитых мячей, зато весной выстрелил уже четырежды. Доказывает, что рано его похоронили, и Радамель Фалькао, на счету коего семь голов в текущей Лиги Чемпионов, три из которых – в раундах на вылет.Вообще, у Жардима под рукой нынче очень молодая команда. Все прекрасно понимают, что уже ближайшим летом богатые клубы из более сильных лиг наверняка разорвут ее на части. Этого коллектива мы больше не увидим. Очевидно это и самим игрокам, которые, похоже, не только стремятся продать себя подороже, но и хотят добиться чего-то невероятного именно здесь и сейчас, пока они вместе защищают цвета "Монако". Мотивация и вера в себя у этих ребят просто зашкаливает, и, поймав вдохновение, они могут снести с поля, кого угодно. При этом их наставник явно сделал ставку на чемпионат Франции и ЛЧ, позволив себе выставить на полуфинальный матч национального кубка против самого ПСЖ второй состав. Все ради того, чтобы подойти к "Ювентусу" во всеоружии.Вот только мне кажется, что жребий одарил монегасков худшим из возможных соперников.Нынешнюю "старую синьору" создавал Антонио Конте, а в лидеры европейского футбола ее вернул Аллегри. Экс-наставник "Милана" довел игру "зебр" практически до совершенства. Эта команда, возможно, тактически вышколена лучше, чем любой другой представитель элиты Старого Света. Прекрасным доказательством тому послужила дуэль "Юве" с "Барселоной", в которой туринцы, используя невероятно плотную оборону, свои квадраты, умение мгновенно переходить в атаку и наличие класснейших креативщиков и форвардов, не оставили "блауграна" и тени шанса.Ко всему прочему, ворота "Ювентуса" защищает самая настоящая скала с отличной реакцией, огромным опытом и потрясающей психологический устойчивостью. А ведь Джанлуиджи Буффон еще и невероятно мотивирован, ибо он мечтает на финише карьеры поднять над головой Кубок Чемпионов. Дважды легендарный голкипер приближался к "ушастому" на расстояние вытянутой руки, однако так и не дотянулся до него. В следующем сезоне, последнем для Джиджи, все может быть гораздо сложнее, и Буффон наверняка понимает, что нынешний шанс упускать нельзя никак. Он играет крайне надежно, чему свидетельством – отменная сухая серия. Она длится уже четыре матча – в плей-офф вратарь "Юве" еще не пропускал.И вот эта высоклассная, сверхдисциплинированная и очень хитра оборона "старой синьоры" вполне может поймать разухабистую атаку "Монако" в ловушку. А для молодых монегасков очень важно играть с хорошим настроением. Если сопернику удастся заставить их нервничать, ошибаться, поставить в некомфортное положение, "красно-белые" могут провалиться. Не стоит забывать, что как раз с защитой проблем у них хватает. Весной в Лиге Чемпионов ребята из княжества еще ни разу не сохраняли свои ворота на замке, пропустив девять раз. Около своих владений они ошибаются регулярно, а "Ювентус" очень жесток и способен наказать за малейшую оплошность.Кадровая ситуация накануне сегодняшней встречи тревожна для хозяев. У гостей будет отсутствовать Хедира, это серьезная потеря в центре поля, однако у Аллегри есть хорошие варианты выхода из такой ситуации. Жардим же может остаться без Сидибе и Бакайко, что вкупе с травмами Каррильо и Боскильи способно очень серьезно ударить по потенциалу "Монако".Как бы там ни было, я не советую никому пропускать этот поединок. Противостояния сих двух очень разных команд обещает превратиться в невероятно любопытную, а, возможно, и яркую схватку.Субашич, Туре, Глик, Жемерсон, Менди, Силва, Моутинью, Дирар, Лемар, Фалькао, Мбаппе.Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Маркизио, Пьянич, Манджукич, Дибала, Куадрадо, Игуаин.