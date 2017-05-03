Лионель Месси не поедет на заседание ФИФА, а выйдет на связь по видеоконференции

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не поедет в штаб-квартиру ФИФА на заседании дисциплинарного комитета, передает El Mundo Deportivo. Напомним, там будет рассмотрена его апелляцию на дисквалификацию на 4 матча сборной Аргентины за оскорбление судьи.



Месси сослался на "личные причины", но обещал выйти на связь по видеоконференции. Заседание дисциплинарного комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.