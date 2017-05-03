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Игрокам "Урала" вручат награды "За заслуги перед Свердловской областью"

Губернатор Евгений Куйвашев сообщил о том, будут присвоены звания "Почетный гражданин Свердловской области" президенту ФК "Урал" Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову.

Также за участие в финале Кубка России футболисты "Урала" будут удостоены награды "За заслуги перед Свердловской областью".

"Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. За вас болели не только уральцы. Многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали.

Футбольный клуб "Урал" приобрел огромное число фанатов по всей стране. И это очень важно. Спасибо вам большое, искреннее, человеческое! Мы вас очень любим. И неважно, что мы проиграли. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!", - говорится в обращении губернатора на официальном сайте "Урала".
Теги: Урал
Сегодня, 11:54
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
И ещё надо построить музей и поставить памятник "За победу".
Регистрация: 2.04.2012
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