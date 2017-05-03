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КДК РФС проведет отдельное заседание по финалу Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведет отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом". Напомним, в концовке матча произошла драка с участием игроков обеих команд, в результате чего 4 игрока были удалены с поля.

"Мы еще не получили документы с этого матча. Нужно изучить их, изучить все видео и фотоматериалы с игры. Также нужно пригласить на заседание футболистов, получивших красные карточки.

Поскольку санкции, наложенные на игроков в Кубке России, не распространяются на чемпионат, у нас есть достаточно времени. Мы проведем отдельное заседание, посвященное финалу Кубка России", - заявил председатель комитета Артур Григорьянц.

Р-Спорт
Теги: Григорьянц
Сегодня, 11:57
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