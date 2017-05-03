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"Транснефть" может стать спонсором "Луча-Энергии"

Компания "Транснефть" может стать спонсором "Луча-Энергии", передает "Золотой мост".

Ситуация зависит от того, насколько эффективными будут переговоры первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева с представителями "Транснефти", которые готовы приехать в Приморье в ближайшее время.

Если стороны придут к соглашению, есть вероятность новыми руководителями "Луча" станут представители "Транснефти" и администрации Приморского края.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 12:47
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