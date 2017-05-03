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Резервный самолет вылетел из Сочи с болельщиками "Урала"
Резервный борт авиакомпании "Уральские авиалинии" с болельщиками "Урала" вылетел из Сочи в Екатеринбург, информирует ТАСС.
Напомним, фанаты клуба должны были отправиться домой во вторник в 23:00 по московскому времени. Позже стало известно, что самолет технически неисправен, поэтому утром 3 мая из Екатеринбурга в Сочи был направлен резервный борт, который забрал пассажиров и в 13:10 полетел в обратном направлении.
Напомним, фанаты клуба должны были отправиться домой во вторник в 23:00 по московскому времени. Позже стало известно, что самолет технически неисправен, поэтому утром 3 мая из Екатеринбурга в Сочи был направлен резервный борт, который забрал пассажиров и в 13:10 полетел в обратном направлении.
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