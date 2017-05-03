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"Анжи" проведет профилактическую беседу с 12-ю фанатами, участвовавшими в драке

"Анжи" идентифицировал 12 болельщиков, которые участвовали в потасовке перед матчем 26-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:0). С ними будет проведена профилактическая беседа.

"У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы.

Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков", - цитирует ТАСС руководителя отдела по работе с болельщиками "Анжи" Загида Кебедгаджиева.
Теги: Анжи
Сегодня, 14:59
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