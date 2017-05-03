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Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
"Анжи" проведет профилактическую беседу с 12-ю фанатами, участвовавшими в драке
"Анжи" идентифицировал 12 болельщиков, которые участвовали в потасовке перед матчем 26-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:0). С ними будет проведена профилактическая беседа.
"У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы.
Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков", - цитирует ТАСС руководителя отдела по работе с болельщиками "Анжи" Загида Кебедгаджиева.
"У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы.
Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков", - цитирует ТАСС руководителя отдела по работе с болельщиками "Анжи" Загида Кебедгаджиева.
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