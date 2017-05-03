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Игорь Лебедев: Павлюченко за его слова могут привлечь к уголовной ответственности

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев высказал мнение о финале Кубка России и прокомментировал слова нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локо" Ари.

"Эмоции кипели, каждый хотел победить, ведь Кубок России является важным турниром для российских клубов с точки зрения попадания в Лигу Европы. Но инцидент, произошедший в матче "Урал" – "Локомотив", обязательно должен быть рассмотрен дисциплинарным комитетом РФС.

Все, кто принимал участие в данном эпизоде, не только те четыре футболиста, которые были удалены, должны будут понести за это ответственность.

Что касается слов Романа Павлюченко в адрес Ари, это непозволительно. Он бывший игрок сборной, кумир нашей молодёжи. А за фразу "Он ещё ответит по приезде в Екатеринбург", если Ари обратится в соответствующие органы, Роман вообще может быть привлечён к уголовной ответственности", – цитирует Лебедева "Чемпионат".
Теги: Павлюченко Лебедев
Сегодня, 15:21
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(3)
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:33) #
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online

Ты думаешь это мне дали 15 суток,нет это нам дали 15 суток.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
у нас на мате весь футбол,хоккей и другие виды спорта держатся ,чего вы от Ромы хотите ?


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: kruga (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
а лебедева можно проверить на противоправную деятельность и привлечь при необходимости?


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№1 Написал: Вадим Комаров (Сегодня, 15:26) #
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...на сегодня нарядов не прислал.
Есть наряд на строительство жилого дома,
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