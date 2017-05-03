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Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Игорь Лебедев: Павлюченко за его слова могут привлечь к уголовной ответственности
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев высказал мнение о финале Кубка России и прокомментировал слова нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локо" Ари.
"Эмоции кипели, каждый хотел победить, ведь Кубок России является важным турниром для российских клубов с точки зрения попадания в Лигу Европы. Но инцидент, произошедший в матче "Урал" – "Локомотив", обязательно должен быть рассмотрен дисциплинарным комитетом РФС.
Все, кто принимал участие в данном эпизоде, не только те четыре футболиста, которые были удалены, должны будут понести за это ответственность.
Что касается слов Романа Павлюченко в адрес Ари, это непозволительно. Он бывший игрок сборной, кумир нашей молодёжи. А за фразу "Он ещё ответит по приезде в Екатеринбург", если Ари обратится в соответствующие органы, Роман вообще может быть привлечён к уголовной ответственности", – цитирует Лебедева "Чемпионат".
"Эмоции кипели, каждый хотел победить, ведь Кубок России является важным турниром для российских клубов с точки зрения попадания в Лигу Европы. Но инцидент, произошедший в матче "Урал" – "Локомотив", обязательно должен быть рассмотрен дисциплинарным комитетом РФС.
Все, кто принимал участие в данном эпизоде, не только те четыре футболиста, которые были удалены, должны будут понести за это ответственность.
Что касается слов Романа Павлюченко в адрес Ари, это непозволительно. Он бывший игрок сборной, кумир нашей молодёжи. А за фразу "Он ещё ответит по приезде в Екатеринбург", если Ари обратится в соответствующие органы, Роман вообще может быть привлечён к уголовной ответственности", – цитирует Лебедева "Чемпионат".
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