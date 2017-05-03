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Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Ари: Павлюченко отвечать не буду, он мог многое наговорить на горячую голову
Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о том, почему стал одним из участников драки в финале Кубка России с "Уралом" (0:2).
– Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок "Урала". На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют.
Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову.
- Что ответите Павлюченко, который много гадостей о вас наговорил?
– Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову, – цитирует Ари "Советский спорт".
– Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок "Урала". На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют.
Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову.
- Что ответите Павлюченко, который много гадостей о вас наговорил?
– Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову, – цитирует Ари "Советский спорт".
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