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Ари: Павлюченко отвечать не буду, он мог многое наговорить на горячую голову

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о том, почему стал одним из участников драки в финале Кубка России с "Уралом" (0:2).

– Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок "Урала". На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют.

Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову.

- Что ответите Павлюченко, который много гадостей о вас наговорил?

– Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову, – цитирует Ари "Советский спорт".
Теги: Ари Павлюченко
Сегодня, 15:35
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Достойно
Регистрация: 3.06.2014
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