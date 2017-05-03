Илья Геркус: в матче за Суперкубок мы устроим им наше Черкизово (видео)

Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился эмоциями после финала Кубка России, в котором его команда победила "Урал" (2:0)."Я нервничал и до матча, я всё время нервничал, я неделю уже нервничаю. Когда поверил, что Кубок будет наш? После второго гола.В следующем году Европа. И ещё прежде будет Суперкубок. На нашем стадионе. И мы устроим им наше Черкизово", - сказал Геркус в эфире клубного телевидения.