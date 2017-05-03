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Илья Геркус: в матче за Суперкубок мы устроим им наше Черкизово (видео)

Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился эмоциями после финала Кубка России, в котором его команда победила "Урал" (2:0).

"Я нервничал и до матча, я всё время нервничал, я неделю уже нервничаю. Когда поверил, что Кубок будет наш? После второго гола.

В следующем году Европа. И ещё прежде будет Суперкубок. На нашем стадионе. И мы устроим им наше Черкизово", - сказал Геркус в эфире клубного телевидения.

Видео - здесь
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 15:40
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18
(2)
№18 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
И мы устроим им наше Черкизово"


Он про кого это?

Про ЦСКА или Зенит
Регистрация: 18.09.2013
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:40) #
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online

Цитата: паровоз
и кони, к

Что что что делали кони в ЛЧ в групповом этапе в этом году??? А прошлые еще 3 сезона?

Если только укрепляли рекорд Очкофеева.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 16:39) #
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online

интересный жест руками. Может я конечно не понял, но первый жест наверное должен быть рука на сердце, а вот второй очень загадочный, руки сложил как будто все, капец.
Регистрация: 2.03.2017
№15 Написал: паровоз (Сегодня, 16:37) #
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online

Цитата: Lord_Vik
Вы в прошлом матче Рубину слили на своем Черкизоне.
Черкизонщики плять.

ты лучше про свои сливы в ЕК и КР расскажи! в своем глазу бревна не видишь?! бомжи и кони, которых ты поносишь, бились до последнего! а вы?! кипрскому оффшору Русь-матушку продали!
Регистрация: 25.06.2016
№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
в жопу себе засуньте эту говночашку. надеюсь, каррера даст молодняку побегать


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:31) #
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online

И мы устроим им наше Черкизово"


Он про кого это?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№12 Написал: SVN (Сегодня, 16:28) #
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online

Лучше бы рассказал куда Игорь Денисов пропал после окончания матча?а матч за Суперкубок достоин более вместительного стадиона!Спартак соскучился по трофеям!
Регистрация: 22.10.2016
№11 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это угроза? )
Регистрация: 25.05.2013
№10 Написал: Батька (Сегодня, 16:19) #
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online

Кто там с 8 места рот открыл ?
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 16:13) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
О как запел. А на фиште за Черданцева держался - как бы не отхватить.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№8 Написал: SVN (Сегодня, 16:12) #
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online

Рано пташечка запела,как бы кошечка не съела! wink
Регистрация: 22.10.2016
№7 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
свежо предание но верится с трудом smile
Регистрация: 3.02.2011
№6 Написал: topdon Ростов- на- Дону (Сегодня, 16:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
lisenok,
Вот здесь в точку. Особенно меня интересует такой тип, как Тарасов. По моему, его надо изолировать от футбола надолго.
Регистрация: 6.07.2013
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вы в прошлом матче Рубину слили на своем Черкизоне.
Черкизонщики плять.
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:04) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Поглядим.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 16:04) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Откуда берутся эти деятели от футбола....? Конюшня не так давно устроила паровозам черкизон..))))
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 16:00) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
мы устроим им наше Черкизово"...

Будет с Вашим Черкизовым тоже самое, что и с Черкизоном...
Регистрация: 21.08.2012
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 15:59) #
  • +9
  •  (11)

кому чего вы устроите ?? поподробнее
Регистрация: 10.02.2017
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