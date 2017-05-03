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Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Полиция арестовала главу Футбольной ассоциации Чехии
Президент Футбольной ассоциации Чехии Мирослав Пельта был арестован по подозрению в финансовых махинациях при предоставлении ассоциацией грантов, передает "Газета.ru" со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что в здании организации проводился обыск. Арест был произведен в рамках расследования полиции Чехии относительно инвестиций в спорте. Обыски были проведены в офисах ассоциации и чешского клуба "Яблонец".
Ранее стало известно, что в здании организации проводился обыск. Арест был произведен в рамках расследования полиции Чехии относительно инвестиций в спорте. Обыски были проведены в офисах ассоциации и чешского клуба "Яблонец".
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