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Полиция арестовала главу Футбольной ассоциации Чехии

Президент Футбольной ассоциации Чехии Мирослав Пельта был арестован по подозрению в финансовых махинациях при предоставлении ассоциацией грантов, передает "Газета.ru" со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что в здании организации проводился обыск. Арест был произведен в рамках расследования полиции Чехии относительно инвестиций в спорте. Обыски были проведены в офисах ассоциации и чешского клуба "Яблонец".
Сегодня, 15:44
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