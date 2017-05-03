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Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Игорь Албин: 2 июня все работы на "Крестовском" будут завершены
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал оконечной дате завершения работ на стадионе "Крестовский".
"У нас дедлайн – это 10 июня, полностью передать футбольный стадион "Санкт-Петербург" оргкомитету, но для внутреннего пользования дата немножко другая.
2 июня мы полагаем все работы, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры завершить", – цитирует Албина ТАСС.
"У нас дедлайн – это 10 июня, полностью передать футбольный стадион "Санкт-Петербург" оргкомитету, но для внутреннего пользования дата немножко другая.
2 июня мы полагаем все работы, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры завершить", – цитирует Албина ТАСС.
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