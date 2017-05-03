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Игорь Албин: 2 июня все работы на "Крестовском" будут завершены

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал оконечной дате завершения работ на стадионе "Крестовский".

"У нас дедлайн – это 10 июня, полностью передать футбольный стадион "Санкт-Петербург" оргкомитету, но для внутреннего пользования дата немножко другая.

2 июня мы полагаем все работы, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры завершить", – цитирует Албина ТАСС.
Теги: Албин Крестовский
Сегодня, 15:53
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(1)
№7 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 16:42) #
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online

Что - и крыша откроется и поле зазеленеет? Ну чудеса!


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№6 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 16:41) #
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online

дедлайны были постоянно.
Регистрация: 2.03.2017
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
последней стадии завершения окончательного и последнего штриха в строительстве...

так штрих то наверное окончательный, но не последний...или последний, но не окончательный...или даже последний окончательный, но не итоговый...короче поипёт ещё мозг вице-король губернатор острова Санкт-Петербурга
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нас всех интересует конкретный год????
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
и начнётся 1 этап преодоления предыдщих ошибок, обнаруженных на последней стадии завершения окончательного и последнего штриха в строительстве...и поле выдвижное... smirk
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: vlees...... (Сегодня, 16:07) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
9 марта 16:19 Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «31 марта «Крестовский» будет полностью готов» anguished
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 16:05) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Забыл уточнить какого года....
Регистрация: 3.12.2016
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