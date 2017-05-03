Франческо Тотти завершит карьеру игрока и займет должность директора "Ромы"

Новый спортивный директор "Ромы" Мончи рассказал о том, что легендарный 40-летний форвард римлян Франческо Тотти завершит карьеру по окончании сезона.



"Мы уже договорились с Тотти. Этот сезон будет последним для Франческо в качестве игрока. Со следующего года он будет занимать в клубе пост директора", – цитирует Мончи Football Italia.