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Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Франческо Тотти завершит карьеру игрока и займет должность директора "Ромы"
Новый спортивный директор "Ромы" Мончи рассказал о том, что легендарный 40-летний форвард римлян Франческо Тотти завершит карьеру по окончании сезона.
"Мы уже договорились с Тотти. Этот сезон будет последним для Франческо в качестве игрока. Со следующего года он будет занимать в клубе пост директора", – цитирует Мончи Football Italia.
"Мы уже договорились с Тотти. Этот сезон будет последним для Франческо в качестве игрока. Со следующего года он будет занимать в клубе пост директора", – цитирует Мончи Football Italia.
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