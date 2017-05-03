Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Ветераны "Крыльев Советов" посетили стройку стадиона "Самара Арена"

В рамках празднования 75-летия самарских "Крыльев Советов", ветераны и легенды команды сегодня посетили стройплощадку стадиона "Самара Арена" на Радиоцентре, сообщает официальный сайт клуба.

Для ветеранов была проведена экскурсия по стадиону, который возводится к Чемпионату Мира по футболу 2018 в России. После осмотра хода строительства на импровизированном песчаном поле был проведен традиционный товарищеский матч ветеранов "Крыльев" со строителями.

Класс экс-футболистов сказался на результате – "Крылья Советов" выиграли 3:0, благодаря двум голам Динара Шарипова и еще одному мячу Вячеслава Попова. После игры строителям был вручен мяч с автографами легенд клуба и афиша предстоящего матча с "Зенитом".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 16:01
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.