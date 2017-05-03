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СМИ: агент Коутиньо ведет переговоры с "Барселоной"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо ведёт переговоры с "Барселоной" о возможном трансфере в каталонский клуб, утверждает испанское издание Sport.

Как сообщает источник, агент футболиста Киа Джурабчан уже начал обсуждение деталей перехода бразильца в стан "сине-гранатовых" в летнее межсезонье. Также отмечается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не горит желанием продавать одного из ключевых футболистов команды.
Теги: Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 16:13
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