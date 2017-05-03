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Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь (43)
СМИ: агент Коутиньо ведет переговоры с "Барселоной"
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо ведёт переговоры с "Барселоной" о возможном трансфере в каталонский клуб, утверждает испанское издание Sport.
Как сообщает источник, агент футболиста Киа Джурабчан уже начал обсуждение деталей перехода бразильца в стан "сине-гранатовых" в летнее межсезонье. Также отмечается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не горит желанием продавать одного из ключевых футболистов команды.
Как сообщает источник, агент футболиста Киа Джурабчан уже начал обсуждение деталей перехода бразильца в стан "сине-гранатовых" в летнее межсезонье. Также отмечается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не горит желанием продавать одного из ключевых футболистов команды.
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