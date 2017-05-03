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Лоран Блан может возглавить "Барселону"

Экс-наставник ПСЖ Лоран Блан может стать главным тренером "Барселоны", сообщает Catalunya R?dio.

Как утверждает источник, каталонский клуб уже провёл предварительные переговоры с французским специалистом по поводу его трудоустройства в команде.
Теги: Барселона ПСЖ
Сегодня, 16:26
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№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Jana Kazak
Я в шоке.

Может и не возглавить. Теперь ещё в большом шоке?
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Я в шоке.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
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