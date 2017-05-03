Лоран Блан может возглавить "Барселону"

Экс-наставник ПСЖ Лоран Блан может стать главным тренером "Барселоны", сообщает Catalunya R?dio.



Как утверждает источник, каталонский клуб уже провёл предварительные переговоры с французским специалистом по поводу его трудоустройства в команде.