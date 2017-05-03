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Крис Смоллинг, Байи, Джонс и Погба тренировались перед матчем с "Сельтой"
Футболисты "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, Фил Джонс, Эрик Байи и Поль Погба приняли участие в сегодняшней тренировке перед вылетом команды в Испанию на матч 1/2 финала Лиги Европы с "Сельтой", сообщает пресс-служба клуба.
Все четверо игроков значились в списке травмированных. Также вместе с первой командой тренировались двое резервистов - 20-летние полузащитники Скотт МакТоминей и Мэттью Уиллок.
Все четверо игроков значились в списке травмированных. Также вместе с первой командой тренировались двое резервистов - 20-летние полузащитники Скотт МакТоминей и Мэттью Уиллок.
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