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"Интер" практически договорился о трансфере защитника "Аталанты"

Защитник "Аталанты" Алессандро Бастони в летнее трансферное окно сменит клубную прописку.

Как сообщает Calciomercato, "Интер" уже договорился о трансфере 18-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Игрок на один сезоне останется в аренде в "Аталанте" для получения игровой практики.
Теги: Интер Аталанта
Сегодня, 18:11
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