Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
19:51
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
18:33
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (22)
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (22)
"Интер" практически договорился о трансфере защитника "Аталанты"
Защитник "Аталанты" Алессандро Бастони в летнее трансферное окно сменит клубную прописку.
Как сообщает Calciomercato, "Интер" уже договорился о трансфере 18-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Игрок на один сезоне останется в аренде в "Аталанте" для получения игровой практики.
Как сообщает Calciomercato, "Интер" уже договорился о трансфере 18-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Игрок на один сезоне останется в аренде в "Аталанте" для получения игровой практики.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.