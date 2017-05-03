"Интер" практически договорился о трансфере защитника "Аталанты"

Защитник "Аталанты" Алессандро Бастони в летнее трансферное окно сменит клубную прописку.



Как сообщает Calciomercato, "Интер" уже договорился о трансфере 18-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Игрок на один сезоне останется в аренде в "Аталанте" для получения игровой практики.