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19:51
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
18:33
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (23)
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (23)
Роман Зозуля может продолжить карьеру в США
Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля может продолжить карьеру в США, передает Marca.
В услугах украинского форварда заинтересован клуб НАСЛ (вторая по силе лига континента после МЛС) "Нью-Йорк Космос". Стороны уже близки к соглашению и трансфер может состояться уже в ближайшее время.
В услугах украинского форварда заинтересован клуб НАСЛ (вторая по силе лига континента после МЛС) "Нью-Йорк Космос". Стороны уже близки к соглашению и трансфер может состояться уже в ближайшее время.
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