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Роман Зозуля может продолжить карьеру в США

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля может продолжить карьеру в США, передает Marca.

В услугах украинского форварда заинтересован клуб НАСЛ (вторая по силе лига континента после МЛС) "Нью-Йорк Космос". Стороны уже близки к соглашению и трансфер может состояться уже в ближайшее время.
Теги: Зозуля Бетис
Сегодня, 18:14
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6
(0)
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:55) #
  • 0
  •  (2)

Ну никак не хочет в АТО, поедет ку-клукс-клан поддерживать..., там не стреляют....(((
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:27) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: кандид
В Канаду , там сборище таких уепков , еще с Великой войны.

smile с языка снял.
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: кандид (Сегодня, 18:45) #
  • +5
  •  (11)
online

В Канаду , там сборище таких уепков , еще с Великой войны.
Регистрация: 29.09.2016
№3 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 18:37) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
да хоть в арктику...........
Регистрация: 13.04.2016
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да не перелететь зозуле через океан, если только Байден поможет.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
а может и не продолжить
пост должен был взорвать сми и сайт в частности ?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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