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Эдгар Манучарян выставил фото с Ари: "До встречи"

Нападающий "Урала" Эдгар Манучарян после финала Кубка России с "Локомотивом" (0:2) разместил в интаграме фотографию с форвардом москвичей Ари.

30-летний армянин, который, как и Ари, был удален после драки в конце матча, подписал фото "До встречи".

Команды 17 мая сыграют в Екатеринбурге в рамках 29-го тура РФПЛ.

Эдгар Манучарян выставил фото с Ари: "До встречи"
Теги: Манучарян Ари
Сегодня, 19:20
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9
(1)
№9 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
вот и ещё одно принципиальное противостояние нарисовалось...
Регистрация: 9.01.2015
№8 Написал: 120220 (Сегодня, 19:57) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Урал»
Ари не Ари, а приедет к нам будет как Чапаев, Урал переплывать.
Регистрация: 29.07.2008
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Куясе, гражданская война...)) Граждане с негражданами...


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:52) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Два обезьяна, один с ближнего, другой с дальнего зарубежья
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: interested (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
На Манучаряна вполне можно подавать в суд.
Регистрация: 18.10.2013
№4 Написал: vlees...... (Сегодня, 19:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ари потом не выйдет на поле и скажут трус:)мда
Регистрация: 27.04.2017
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 19:27) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
понты дешевые
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: grisha (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: FanatFCSM
Животные

Когда едешь к неграм зарабатывать деньги, надо быть готовым на всё
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Животные angry


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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