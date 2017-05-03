Эдгар Манучарян выставил фото с Ари: "До встречи"

Нападающий "Урала" Эдгар Манучарян после финала Кубка России с "Локомотивом" (0:2) разместил в интаграме фотографию с форвардом москвичей Ари.30-летний армянин, который, как и Ари, был удален после драки в конце матча, подписал фото "До встречи".Команды 17 мая сыграют в Екатеринбурге в рамках 29-го тура РФПЛ.