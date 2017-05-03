Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
19:51
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
18:33
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (23)
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (23)
"Оторвал бы голову, надо было закопать прямо на поле". Как ненавидят Ари и Фернандеша
О драке в концовке финала Кубка России говорят чуть ли не больше, чем о самой игре, которая вывела "Локомотив" в еврокубки. В адрес легионеров "Локомотива" льётся поток оскорблений и критики, который после матча развил Роман Павлюченко. Rusfootball.info собрал самые жесткие высказывания в адрес бразильца и португальца и понял, что следующая встреча с "Уралом" будет для них нелёгкой.
Самое горячее интервью Романа Павлюченко и так все видели, наговорил форвард много чего, поэтому здесь обойдёмся лишь основными цензурными цитатами.
"Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно.
Ему еще надо игр 15 дать, чтобы не играл вообще. Кто он такой? Приехал в Россию и качает свои права! Пускай приедет в Екатеринбург и руки распустит, если он такой резкий", - цитирует Павлюченко "СЭ"
"Если бы я сделал такое в Англии, мне купили бы билет и отправили назад в Россию, - сказал Павлюченко в интервью "Матч-ТВ". - У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Он и в «Краснодаре» был таким же говном. И сейчас в «Локомотиве» Ари ведет себя как тварь. И Фарфан, который три дня в России, уже научился матом говорить за семью – на маму, на папу, так ведь тоже нельзя. Приехали в Россию и начинают качать права. Кто они такие?" - сказал форвард в интервью "Матч-ТВ".
Василий Уткин больше говорил как раз о Павлюченко, который в своё время собирался подрезать Василию язык, но и Ари стороной не обошёл.
"Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов", - заявил Уткин в эфире "Спорт FM"
Равнодушными люди со стороны не остались. Александр Григорян не обманул ожидания журналистов "СЭ" и выдал очередное яркое интервью.
- Ари… Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал! Я просто возмущен его действиями. До этого я просто им восхищался. Вот честно! Но после этого эпизода ничего цензурного в его адрес сказать не могу. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала. В каком смысле? Да в самом что ни на есть прямом!
Непосредственный участник конфликта Артём Фидлер разразился искромётным интервью уже на следующий день, когда эмоции остыли.
- Любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле. Главный виновник – Ари! Если бы он подбежал и растащил нас с Фернандешем, конфликт оказался бы исчерпан. Но бразилец ударил меня сзади по голове. Фарфану досталось случайно. Я же не видел, кто меня ударил со спины, и подумал, что это Фарфан. Хочу извиниться перед ним. А Ари надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. Уверен, что он никогда не приедет в Екатерибург, хотя было бы здорово, - цитирует Фидлера "СЭ".
Самым лаконичным образом свою позицию в Инстаграме выразил Эдгар Манучарян.
Григорий Иванов ограничивать в высказываниях своих футболистов не собирается:
- Я не знаю, я из прессы это читал. Надо задавать вопрос Роману. Он вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна. Роман считает так, значит, он так видел, так слышал. И я говорю еще раз, меня там не было, я не слышал, а со слов говорить не хочу, - цитирует Иванова Ura.ru
Самый ненавидимый футболист недели Ари объяснял свои действия тем, что защищал друзей.
- Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок «Урала». На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют. Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову. Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову, - сказал Ари "Советскому Спорту"
Фото: "СЭ", "Матч-ТВ"
Самое горячее интервью Романа Павлюченко и так все видели, наговорил форвард много чего, поэтому здесь обойдёмся лишь основными цензурными цитатами.
"Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно.
Ему еще надо игр 15 дать, чтобы не играл вообще. Кто он такой? Приехал в Россию и качает свои права! Пускай приедет в Екатеринбург и руки распустит, если он такой резкий", - цитирует Павлюченко "СЭ"
"Если бы я сделал такое в Англии, мне купили бы билет и отправили назад в Россию, - сказал Павлюченко в интервью "Матч-ТВ". - У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Он и в «Краснодаре» был таким же говном. И сейчас в «Локомотиве» Ари ведет себя как тварь. И Фарфан, который три дня в России, уже научился матом говорить за семью – на маму, на папу, так ведь тоже нельзя. Приехали в Россию и начинают качать права. Кто они такие?" - сказал форвард в интервью "Матч-ТВ".
Василий Уткин больше говорил как раз о Павлюченко, который в своё время собирался подрезать Василию язык, но и Ари стороной не обошёл.
"Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов", - заявил Уткин в эфире "Спорт FM"
Равнодушными люди со стороны не остались. Александр Григорян не обманул ожидания журналистов "СЭ" и выдал очередное яркое интервью.
- Ари… Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал! Я просто возмущен его действиями. До этого я просто им восхищался. Вот честно! Но после этого эпизода ничего цензурного в его адрес сказать не могу. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала. В каком смысле? Да в самом что ни на есть прямом!
Непосредственный участник конфликта Артём Фидлер разразился искромётным интервью уже на следующий день, когда эмоции остыли.
- Любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле. Главный виновник – Ари! Если бы он подбежал и растащил нас с Фернандешем, конфликт оказался бы исчерпан. Но бразилец ударил меня сзади по голове. Фарфану досталось случайно. Я же не видел, кто меня ударил со спины, и подумал, что это Фарфан. Хочу извиниться перед ним. А Ари надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. Уверен, что он никогда не приедет в Екатерибург, хотя было бы здорово, - цитирует Фидлера "СЭ".
Самым лаконичным образом свою позицию в Инстаграме выразил Эдгар Манучарян.
Григорий Иванов ограничивать в высказываниях своих футболистов не собирается:
- Я не знаю, я из прессы это читал. Надо задавать вопрос Роману. Он вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна. Роман считает так, значит, он так видел, так слышал. И я говорю еще раз, меня там не было, я не слышал, а со слов говорить не хочу, - цитирует Иванова Ura.ru
Самый ненавидимый футболист недели Ари объяснял свои действия тем, что защищал друзей.
- Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок «Урала». На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют. Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову. Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову, - сказал Ари "Советскому Спорту"
Фото: "СЭ", "Матч-ТВ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.