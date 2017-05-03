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Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией (2)
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией (2)
18:33
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (40)
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (40)
"Монако" - "Ювентус": стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Монако" и "Ювентуса" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Дирар, Бакайоко, Лемар, Силва, Фалькао, Мбаппе.
Запасные: Де Санктис, Жорже, Моутинью, Жермен, Раджи, Кардона, Туре.
"Ювентус": Буффон, Барцальи, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Маркизио, Пьянич, Игуаин, Манджукич, Дибала.
Запасные: Нету, Бенатиа, Куадрадо, Лемина, Асамоа, Лихтштайнер, Ринкон.
"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Дирар, Бакайоко, Лемар, Силва, Фалькао, Мбаппе.
Запасные: Де Санктис, Жорже, Моутинью, Жермен, Раджи, Кардона, Туре.
"Ювентус": Буффон, Барцальи, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Маркизио, Пьянич, Игуаин, Манджукич, Дибала.
Запасные: Нету, Бенатиа, Куадрадо, Лемина, Асамоа, Лихтштайнер, Ринкон.
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