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"Монако" - "Ювентус": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Монако" и "Ювентуса" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Дирар, Бакайоко, Лемар, Силва, Фалькао, Мбаппе.

Запасные: Де Санктис, Жорже, Моутинью, Жермен, Раджи, Кардона, Туре.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Маркизио, Пьянич, Игуаин, Манджукич, Дибала.

Запасные: Нету, Бенатиа, Куадрадо, Лемина, Асамоа, Лихтштайнер, Ринкон.
Теги: Монако Ювентус
Сегодня, 21:21
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