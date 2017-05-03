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Виталий Мутко: может, Ари отдохнуть хочет?

Глава РФС Виталий Мутко выразил уверенность в том, что нападающий "Локомотива" Ари будет наказан за свои действия в финальном матче Кубка России с "Уралом". В концовке встречи между футболистами разгорелась массовая драка, одним из зачинщиков которой стал именно бразильский форвард.

– После финала Кубка за рубежом снова заговорили о фанатской проблеме в России.

– А что они там увидели? Всего 3 или 4 файера зажгли – значит, досмотровая система сработала. Мы тут сами себе нападки устраиваем. Ничего там страшного не было. А вас потом там перепечатывают и преувеличивают. Давление на Россию было, есть и будет. К сожалению. Нам нужно говорить о футболе. Я в футболе с 92-го года. И я помню, с чего мы начинали. Конечно, хочется, чтобы у нас, как вчера в Мадриде, весь стадион пел. Но мы и к этому придем, обязательно!

– Но пока у нас Ари бьет соперника со спины...

– Ари – это другая тема! Это игрок. Эмоции футболиста. И те, кто подобное себе позволяет, будут наказаны. На них люди смотрят, нужно держать себя в руках. Прыгая, он уже понимал, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть хочет? Я не знаю... Думаю, и клуб его по голове не погладит.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко Ари
Сегодня, 23:01
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да достали уже с этим Ари. Чего случилось то? Убил он кого, глаз выбил?. Зубы?
Регистрация: 23.08.2016
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