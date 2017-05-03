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"Ювентус" в гостях одержал уверенную победу над "Монако"

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Монако" на своем поле проиграл "Ювентусу".

Лига чемпионов

1/2 финала

"Монако" - "Ювентус" 0:2

Голы: Игуаин, 29, 59.

"Монако": Cубашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Дирар, Бернарду Силва (Туре, 81), Фабиньо, Бакайоко (Моутиньо, 66), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Лемина, 89), Маркизио (Ринкон, 81), Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин (Куадрадо, 77).

Предупреждения: Бонуччи, 21, Фабиньо, 37, Маркизио, 58, Кьеллини, 69.
Теги: Монако Ювентус
Вчера, 23:34
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(1)
№1 Написал: parafraz СПБ (Вчера, 23:37) #
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  •  (5)

Ювентус-Реал.
Шикарный финал.
Ставлю на Ювентус.


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
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