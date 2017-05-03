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"Ювентус" в гостях одержал уверенную победу над "Монако"
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Монако" на своем поле проиграл "Ювентусу".
Лига чемпионов
1/2 финала
"Монако" - "Ювентус" 0:2
Голы: Игуаин, 29, 59.
"Монако": Cубашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Дирар, Бернарду Силва (Туре, 81), Фабиньо, Бакайоко (Моутиньо, 66), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе.
"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Лемина, 89), Маркизио (Ринкон, 81), Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин (Куадрадо, 77).
Предупреждения: Бонуччи, 21, Фабиньо, 37, Маркизио, 58, Кьеллини, 69.
Лига чемпионов
1/2 финала
"Монако" - "Ювентус" 0:2
Голы: Игуаин, 29, 59.
"Монако": Cубашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Дирар, Бернарду Силва (Туре, 81), Фабиньо, Бакайоко (Моутиньо, 66), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе.
"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Лемина, 89), Маркизио (Ринкон, 81), Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин (Куадрадо, 77).
Предупреждения: Бонуччи, 21, Фабиньо, 37, Маркизио, 58, Кьеллини, 69.
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