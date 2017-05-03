Искусство с высшей степенью наслаждения. "Ювентус" красиво шагнул навстречу финалу



Лига Чемпионов



1/2 финала, первый матч



"Монако" – "Ювентус" 0:2 Лига Чемпионов1/2 финала, первый матч

Голы: Игуаин, 29', Игуаин, 59'

Джанлуиджи Буффон не пропустил в шестом матче Лиги Чемпионов подряд. Дибала, Дани Алвес и Игуаин забили два потрясающих гола. "Ювентус" сделал серьезную заявку на выход в финал.- о том, как подопечные Аллегри зачехлили "Монако".Cубашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Дирар, Бернарду Силва (Туре, 81'), Фабиньо, Бакайоко (Моутиньо, 67'), Лемар (Жермен, 67'), Фалькао, МбаппеБуффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Лемина, 89'), Маркизио (Ринкон, 81'), Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин (Куадрадо, 77')Фабиньо, 36' - Бонуччи, 22', Маркизио, 58', Кьеллини, 69'Второй лигочемпионский день перенес нас из Мадрида на лазурное побережье Средиземного моря, где обещала разразиться не менее великая чем накануне битва. Нынешний "Ювентус" многие считают едва ли не лучшим в его истории. Само собой, неспроста. Туринский клуб не только доказывает, что он лучший в Италии, но и показывает свою силу всей Европе. Шутка ли, в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов команда Аллегри никому не проигрывала, выиграв 7 матчей из 10 и еще трижды сыграв вничью. При этом пропускала она лишь дважды. Ни все еще великая "Барса", ни кто либо другой не мог забить Буффону 531 минуту.Но и "Монако" нынче не мальчики для битья. Даже наоборот - есть в их составе такие мальчики, которые сами побьют, кого хочешь. Думаю, не стоит лишний раз напоминать о главном открытии этого года Мбаппе или о том самом Фалькао, который к нам никогда не поедет. "Монегаски" опасны своим нападением, что наглядно видно по результатам лигочемпионских матчей. "Дортмунду" и "Манчестер Сити" они дважды забили по "трешке". При этом важно было помнить, что на своем поле подопечные Жардима не выиграли только одну игру - против "Байера" на групповой стадии.Впрочем, в начале матча об этом совсем можно было позабыть. "Ювентус" практически сразу после стартового свистка забрал себе мяч и долгое время не отдавал его хозяевам. Чаще других с ним активничал действовавший сегодня в линии полузащиты Дани Алвес. Сначала он пробил в створ сам, а затем предоставил шанс для этого после отличной передачи Игуаину, но оба раза дело до гола не дошло. "Монако" проснулся минут через 10 и принялся в складывающихся обстоятельствах искать возможность убежать в контратаку.Надо сказать, в какой-то момент показалось, что у них это не просто хорошо получается, а еще и приведет сейчас к изменению счета, но проводивший свой сотый матч за "Ювентус" в Лиге Чемпионов Буффон очень не хотел пропускать. На опасных ударных позициях были уже упомянутые ранее Мбаппе и Фалькао, и их мастерство в тех эпизодах оказалось ниже уровнем. Интересно, что "туринцы" сумели достаточно быстро приспособиться к давлению хозяев и грамотно нашли свой момент для гола.Слегка отдав инициативу сопернику, гости смогли воспользоваться едва заметными свободными зонами на половине поля "Монако" и уже сами убежали в контратаку. Причем, восхитительным в ней было все - изящная игра пяточкой от Дибалы в первой стадии атаки, тонкая передача пяточкой от активного Дани Алвеса в следующей стадии и уверенное завершение точным ударом в угол от Игуаина в завершающей стадии. Пожалуй, такие голы стоит сразу же записывать в образцы атакующих действий.Получив преимущество в счете, "Ювентус" предсказуемо сел ближе к своим воротам и стал максимально собранно играть в обороне. Несмотря на все старания игроков "Монако", до перерыва им не удалось даже приблизиться к настоящему голевому моменту. Впрочем, сразу после выхода из раздевалок хозяева смогли напрячь Буффона. Сначала Джанлуиджи вытащил удар Фалькао, а затем вовремя вышел из ворот и прервал передачу на Мбаппе."Юве" вновь удалось быстро справиться с дерзостью соперника, и через несколько минут после этого он забил второй гол. Бакайоко зачем-то начал водиться в центре поля и дал гостям шанс обокрасть себя. Дибала не стал проявлять неуместную вежливость, резким орлом выхватив потерянный мяч. Далее он отдал его на фланг на Дани Алвеса, который выполнил еще одну отменную передачу на Игуаина, сделавшего счет 2:0 в пользу итальянской команды. Связка этих трех парней сегодня действовала отлично.При этом нельзя не отметить линию защиты вместе с опорниками, которые практически полностью нейтрализовали одно из самых грозных нападений Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне. Во втором тайме, по большому счету, не было видно ни Фалькао, ни Мбаппе, ни их партнеров (в том числе, и вышедших на замену по ходу игры). Лишь в самой концовке встречи "Монако" удалось создать парочку полумоментов после подач со штрафных, но особой угрозы они в себе не таили.Таким образом, "Ювентус" смог не пропустить в шестом матче Лиги Чемпионов подряд и сделал весомую заявку на выход в финал. Очень сложно представить, как "туринцы" смогут упустить добытое преимущество в ответной встрече. Подопечные Аллегри показывают на поле самое настоящее искусство, которое сегодня подарило высшую степень наслаждения. Обе голевых комбинаций - чистый мед, который растопил лед под ногами футболистов "Монако" и пустил эту замечательную команду ко дну.Впрочем, дном выступление "монегасков" в этой еврокубковой кампании никак не назовешь - они в очень крутом стиле добрались до полуфинала, но столкнулись с еще более крутыми парнями, которые с большой долей вероятности не дадут им пройти в финал.