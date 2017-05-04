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Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг сборных команд. Национальная команда России осталась на 61-м месте.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бразилия — 1672 очка.

2 (2). Аргентина — 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили — 1411

5 (5). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (7). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (9). Швейцария — 1212

10 (10). Испания – 1204…

61 (61). Россия — 561.

FIFA
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:34
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9
(0)
№9 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile вот до чего довел наш футбол нынешний РФС! столько бабла крутится в нашем футболе, а мы на самом днище
Регистрация: 20.10.2011
№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пересматривал недавно очень памятный для меня матч наше сборной: отбор на чм 2010 с немцами в Германии. Как мы их знатно возили. были времена relaxed


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№7 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
И это не дно!
Впереди еще 2-3 поражения, в общем ждем новых подвигов.
Цитата: Ksandos 2
Хотелось бы увидеть кто 60-й и 62-й

Мне тоже стало любопытно, а это Узбекистан и Черногория.
Все справедливо!
Самое интересное, что ниже команд 20. которые легко составят нам конкуренцию.
Не думаю, что норвежцы, которые переживают явный кризис, находящиеся на 86м, слабее наших.

Пожалуй соглашусь про норвежцев и черногорцев, там хоть через призму сборных с которыми они играли можно выводы сделать. Про Узбекистан - вообще непонятно, так как чемпионаты Мира достаточно сильно отстоят по времени друг от друга и соответственно данные очень сильно расходятся, а товарищеские игры между сборными с разных континентов - во-первых редки, а во вторых это все таки товарищеские встречи
Регистрация: 19.03.2017
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (5)

И это не дно!
Впереди еще 2-3 поражения, в общем ждем новых подвигов.
Цитата: Ksandos 2
Хотелось бы увидеть кто 60-й и 62-й

Мне тоже стало любопытно, а это Узбекистан и Черногория.
Все справедливо!
Самое интересное, что ниже команд 20. которые легко составят нам конкуренцию.
Не думаю, что норвежцы, которые переживают явный кризис, находящиеся на 86м, слабее наших.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 11:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Хочется услышать мнение Павлюченко


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№4 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы! smile
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Хотелось бы увидеть кто 60-й и 62-й
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:49) #
  • -2
  •  (8)
online

В стране была команда... Где-то. Благодарю, Пельмень, за это! Чем будет больше Мудков и прочих фурсенков с гиенерами в нашем футболе - тем краше будет сборная


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 11:47) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Стабильность признак мастерства!
Регистрация: 13.08.2009
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