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Илья Геркус: пожурил игроков, обещали так больше не делать

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что пожурил своих игроков после драки в конце финального матча Кубка России с "Уралом" (2:0).

"Провел беседу с Ари, Фарфаном и Фернандешом, пожурил. Обещали так больше не делать.

Жаловаться в комитет по этике РФС на слова Павлюченко мы не будем", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 11:59
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№3 Написал: avnik море (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Локомотив не первый раз участвует в постановках...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
smile простите нас мы больше так не будем, ну прямь детский сад
Регистрация: 20.10.2011
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Замечательно....
Регистрация: 18.03.2012
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