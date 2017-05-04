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Арсен Венгер: если мы проиграли, я лично ненавижу себя больше, чем кто-либо
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, о том, что тяжело переживает неудачи его команды.
"Я, как и все, хочу, чтобы меня любили, а не ненавидели. Но я дистанцируюсь от этого, не принимая слишком близко. На самом деле я лично ненавижу себя больше, чем кто-либо. Если я проиграл, значит, я неудачник.
Люди хотят побеждать. Если вы не выиграли чемпионат, Кубок Англии, Лигу чемпионов, это катастрофа. Но если оглянуться назад, то в течение последних трех лет мы дважды выиграли Кубок Англии, финишировали вторыми, третьими и четвертыми.
В этом сезоне "Арсенал" вышел в финал Кубка Англии. Недовольство же обусловлено тем, что мы не выиграли все возможные трофеи.
Но нужно признать, что тот же "Реал" не выигрывал чемпионат уже пять лет, а это большой клуб. "Ливерпуль" не побеждал в АПЛ более 20 лет. Выигрывать трудно", - цитирует Венгера "Газета.ru" со ссылкой на The Independet.
"Я, как и все, хочу, чтобы меня любили, а не ненавидели. Но я дистанцируюсь от этого, не принимая слишком близко. На самом деле я лично ненавижу себя больше, чем кто-либо. Если я проиграл, значит, я неудачник.
Люди хотят побеждать. Если вы не выиграли чемпионат, Кубок Англии, Лигу чемпионов, это катастрофа. Но если оглянуться назад, то в течение последних трех лет мы дважды выиграли Кубок Англии, финишировали вторыми, третьими и четвертыми.
В этом сезоне "Арсенал" вышел в финал Кубка Англии. Недовольство же обусловлено тем, что мы не выиграли все возможные трофеи.
Но нужно признать, что тот же "Реал" не выигрывал чемпионат уже пять лет, а это большой клуб. "Ливерпуль" не побеждал в АПЛ более 20 лет. Выигрывать трудно", - цитирует Венгера "Газета.ru" со ссылкой на The Independet.
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