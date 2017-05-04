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Анатолий Мещеряков: у "Локомотива" достаточный бюджет для выступления в Лиге Европы

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что у клуба достаточный бюджет, для выступления на самом высоком уровне.

"У клуба достаточный бюджет, чтобы достойно играть на самом высоком уровне и добиваться результата как в чемпионате и Кубке России, так и в еврокубках.

Он существенно не поменялся по сравнению с прошлым годом. Все зависит от мастерства и профессионализма менеджмента клуба и тренерского штаба", – цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:06) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Славненько и Разумно. И хорошей трансферов в межсезонье.!!
Регистрация: 18.03.2012
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