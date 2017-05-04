Мауро Икарди сделал себе татуировку на все тело (фото)

Капитан "Интера" Мауро Икарди сделал себе грандиозную татуировку, о чем поведал в Инстаграме.24-летний аргентинец изобразил на своем теле льва со львятам, также на кожу были нанесены имена его жены Ванды Нары и детей.Сообщается, что футболист ходил к салон к мастеру на протяжении пяти месяцев.