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Мауро Икарди сделал себе татуировку на все тело (фото)

Капитан "Интера" Мауро Икарди сделал себе грандиозную татуировку, о чем поведал в Инстаграме.

24-летний аргентинец изобразил на своем теле льва со львятам, также на кожу были нанесены имена его жены Ванды Нары и детей.

Сообщается, что футболист ходил к салон к мастеру на протяжении пяти месяцев.

Теги: Икарди Интер
Сегодня, 13:23
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№1 Написал: Close M. city (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
на лбу не хватает слова dumb


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
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