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Голкипер "Атлетика" завершит карьеру по окончании сезона
Голкипер "Атлетика" Горка Ираисос принял решение завершить карьеру футболиста в конце сезона.
"В новом сезоне мы не увидим Ираисоса в воротах. Он сообщил мне, что хочет завершить карьеру, а я поблагодарил его за 10 лет, которые он отдал клубу", - сказал президент испанского клуба Жозу Уррутия, которого цитирует Marca.
"В новом сезоне мы не увидим Ираисоса в воротах. Он сообщил мне, что хочет завершить карьеру, а я поблагодарил его за 10 лет, которые он отдал клубу", - сказал президент испанского клуба Жозу Уррутия, которого цитирует Marca.
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