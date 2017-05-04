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Голкипер "Атлетика" завершит карьеру по окончании сезона

Голкипер "Атлетика" Горка Ираисос принял решение завершить карьеру футболиста в конце сезона.

"В новом сезоне мы не увидим Ираисоса в воротах. Он сообщил мне, что хочет завершить карьеру, а я поблагодарил его за 10 лет, которые он отдал клубу", - сказал президент испанского клуба Жозу Уррутия, которого цитирует Marca.
Теги: Атлетик
Сегодня, 17:44
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