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Кевин Стротман не сыграет с "Миланом" и "Ювентусом"

Апелляция "Ромы" на двухматчевую дисквалификацию полузащитника Кевина Стротмана по итогам матча 34-го тура Серии А против "Лацио" (1:3) отклонена, сообщает Football Italia.

В эпизоде, который привел к пенальти в ворота "орлов", игрок симулировал контакт с Уоллесом, на что не отреагировала бригада арбитров. Дисциплинарные органы Серии А рассмотрели этот эпизод и наказали игрока. Голландец не поможет своей команде в матчах с "Миланом" и "Ювентусом".
Теги: Рома Милан Ювентус
Сегодня, 18:12
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