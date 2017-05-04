Кевин Стротман не сыграет с "Миланом" и "Ювентусом"

Апелляция "Ромы" на двухматчевую дисквалификацию полузащитника Кевина Стротмана по итогам матча 34-го тура Серии А против "Лацио" (1:3) отклонена, сообщает Football Italia.



В эпизоде, который привел к пенальти в ворота "орлов", игрок симулировал контакт с Уоллесом, на что не отреагировала бригада арбитров. Дисциплинарные органы Серии А рассмотрели этот эпизод и наказали игрока. Голландец не поможет своей команде в матчах с "Миланом" и "Ювентусом".