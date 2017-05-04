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Трибуну "Энфилда" будет переименованна в честь Кенни Далглиша

"Ливерпуль" планирует переименовать одну из трибун "Энфилда" в честь Кенни Далглиша.

Как сообщает The Telegraph. Далглиш сыграл за "Ливерпуль" 515 матчей и забил 172 гола.

В качестве игрока и тренера мерсисайдцев Далглиш восемь раз выигрывал чемпионат Англии и трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов. Также шотландец два раза побеждал в Кубке Англии, пять раз в Кубке лиги, восемь раз в Суперкубке Англии и один раз в Суперкубке Европы.
Сегодня, 20:58
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