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Трибуну "Энфилда" будет переименованна в честь Кенни Далглиша
"Ливерпуль" планирует переименовать одну из трибун "Энфилда" в честь Кенни Далглиша.
Как сообщает The Telegraph. Далглиш сыграл за "Ливерпуль" 515 матчей и забил 172 гола.
В качестве игрока и тренера мерсисайдцев Далглиш восемь раз выигрывал чемпионат Англии и трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов. Также шотландец два раза побеждал в Кубке Англии, пять раз в Кубке лиги, восемь раз в Суперкубке Англии и один раз в Суперкубке Европы.
Как сообщает The Telegraph. Далглиш сыграл за "Ливерпуль" 515 матчей и забил 172 гола.
В качестве игрока и тренера мерсисайдцев Далглиш восемь раз выигрывал чемпионат Англии и трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов. Также шотландец два раза побеждал в Кубке Англии, пять раз в Кубке лиги, восемь раз в Суперкубке Англии и один раз в Суперкубке Европы.
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