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"Манчестер Юнайтед" в Виго одержал победу над "Сельтой"

В первом полуфинальном матче Лиги Европы "Сельта" на своем поле проиграла "Манчестер Юнайтед".

Лига Европы

1/2 финала

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Голы: Рэшфорд, 73

"Сельта": Альварес - Мальо, (Бовю, 90+3), Ронкалья, Кабраль, Хонни - Радойя, Эрнандес, Васс, (Хосабед, 78), - Аспас, Гвидетти, Систо.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро - Валенсия, Блинд, Байи, Дармиан - Эррера, Феллаини - Лингард, Погба, Мхитарян, (Янг, 83), (Смоллинг, 90+1), - Рэшфорд, (Марсьяль, 83).

Предупреждения: Феллаини, 37, Мальо, 72, Погба, 88
Теги: Сельта Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:58
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