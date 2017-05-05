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Олег Романцев: все еще от Карпина пошло, потихонечку собирали команду

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о роли предыдущих тренеров красно-белых в нынешних успехах.

"Что дал команде Каррера? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать этого тренера, присутствовать у него на тренировках. Я же с ним не знаком.

Скажу одно: команда была собрана еще до чемпионата. Но, конечно, его вклад есть, раз "Спартак" на первом месте. По моим ощущениям, у ребят стала сильнее самоотдача.

Насколько велик вклад в этот успех штаба Дмитрия Аленичева? На мой взгляд, он значительный. Все еще от Карпина пошло. Они потихонечку собирали эту команду.

Я почему еще перед сезоном сказал, что "Спартак" будет чемпионом? Потому что видел: команду собирают по крупицам. Руководство повело себя правильно. Оно точечно подбирало игроков, отказалось от шараханий из стороны в сторону", – цитирует Романцева "Чемпионат".
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 08:42
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22
(4)
№22 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Карпин никакого отношения к успехам Спартака иметь не может - этот ... будучи главным тренером Спартака развалил то немногое положительное, что досталось ему в наследство. После ухода из Спартака Алекса и Ибсона шестое место в чемпионате стало нормой. Ещё бы пару лет Карпин поработал бы в Спартаке и здравствуй ФНЛ.
Один только Песьяков в амплуа распасовщика чего стоит!
Потраченные деньги на "усиление" состава в период работы с командой Карпина Федун уже посчитал!
Регистрация: 14.04.2008
№21 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:44) #
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online

Цитата: pikaldi
Кули у Вас у всех ничего не получалось

Угу. Особенно у Романцева.)
Регистрация: 28.05.2014
№20 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 09:42) #
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online

у Аленичева половина состава сидело бы на скамейке или в дубле, потому что "руководство сказало" и "это нужно клубу".
Не имел своего мнения и не мог слова сказать в защиту своих игроков. Поэтому и команда была соответствующая.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№19 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 09:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну поччему...мля бывшие спартачи такие желчные. Ну почему не признать очевидное.Кули у Вас у всех ничего не получалось 15 лет , а тут прихвостились
Регистрация: 25.01.2016
№18 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 09:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну тогда и заслуга Скалы есть,что начал выпускать Самедова и Романцева и Федотова и Черчесова.Можно много людей перечислять причастных к Спартаку.Но один все разваливший точно не имеет к заслугам Спартака никакого отношения.Все знают эту фамилию)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№17 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 09:24) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Ну напетросянил Олег Иванович, ему можно, но эта команда Массимо Карреры, он её смастерил, его это заслуга и ничья более


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№16 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 09:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера - 90% нынешнего успеха Спартака. Остальное - багаж, сумки, авоськи и маленькие пакетики Аленичева, Карпина...
Только При Каррере команда стала Командой. Сколько побед одержано на морально-волевых, на последних минутах. Помню раньше наоборот, на этих же самых последних минутах додавливали нас.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№15 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vodjanoy.
У любой ПОБЕДЫ всегда много "отцов"

Эт точно! Задрали уже с багажами. Именно Каррера из имеющегося материала сделал команду, способную побеждать.
Олег Иваныч хрень тут несусветную городит.
Вклад Аленичева? Вспомните матчи Спартака весной прошлого года. Вообще то лучше не вспоминать. И сейчас бы тоже самое было с этими вкладчиками.
А тут уже оказывается, что всё от Карпина пошло...А почему не от Эмери с Якином тогда?
Регистрация: 8.02.2011
№14 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 09:20) #
  • +4
  •  (4)

Скажу так ! Заслуга Карпина и Аленичева с ко такая же как и заслуга Федуна или Радионова . Даже лучше так сказать - БАГАЖ ФЕДУНА ! Заслуга в становлении нынешнего Спартака - ФЕДУНА ! А вот то , что Спартак лидер чемпионата - это заслуга только Карреры и его тренерского штаба! Будь такой состав у Карреры как у Валеры в его серебряные годы , то были бы чемпионами без б .
Регистрация: 29.03.2013
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:18) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Эти же игроки с Аленичевым сейчас болтались бы в середине таблицы. А Каррера бы и с другим составом за золото боролся бы. Так что Олег Иванович, квасной патриотизьмь в Вас играет


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 09:08) #
  • +6
  •  (6)

У любой ПОБЕДЫ всегда много "отцов", у поражения всегда один виноватый.
Регистрация: 26.06.2008
№11 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 09:07) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот, начинается обычное спартаковсое... Поиск чистоты спартаковских побед!...

В июне можно ждать заявлений, особенно после продажи Промеса, о главной заслуге в долгожданной победе Реброва, Глушакова и Зобнина.
Регистрация: 3.06.2014
№10 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:06) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Grimm
завтра нам расскажут, что это багаж романцева

К.И.Бескова. чивоужтам.
А вообще братьев Старостиных со товарищи. В 20-х годах прошлого века еще начали "потихонечку"...
Регистрация: 8.02.2011
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:04) #
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online

Цитата: перевод
Жано еще до Карпина был в составе

...молодежки


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 09:04) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ: "НОВЫЙ ТИТУЛ "СПАРТАКА" – ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЛУГА КАРРЕРЫ"
Это сказал человек, который очень не любит Спартак...
Регистрация: 11.06.2016
№7 Написал: перевод (Сегодня, 09:03) #
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Цитата: Sidhe
Цитата: safonas
а кто остался с Карпинских времен, напомните?

Все. Жано. Ребров, Таски, Бокетти, Глушаков


Жано еще до Карпина был в составе.а,кроме перечисленных еще Комбаров,Бокетти,Кутепов.При Карпине появился и Рохо-будущая мировая звезда,Эменике,Ромуло,Хурадо,
Сухи ...Личность футболистов это одно дело,но сделать команду удалось Каррере.Когда говорят,что такому клубу ,как напр.Реал" любой тренер может тренировать и будет успех ,это" бабские драки"..Успех или неудача команды полностью зависит от тренера..
Регистрация: 21.10.2016
№6 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 09:00) #
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  •  (6)
online

Заколе.бали чужие заслуги приписывать, мастера хреновы.
Регистрация: 4.05.2014
№5 Написал: Grimm (Сегодня, 09:00) #
  • +1
  •  (5)

завтра нам расскажут, что это багаж романцева или невио скалы
Регистрация: 24.04.2007
№4 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 08:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Точно всё строилось вокруг Жано. Он то старожил команды сегодня.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№3 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 08:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Был багаж Аленичева, теперь Карпина... как вы zaebali, а??? (не в обиду Романцеву, он глорит за своих, мы это понимаем)
Если уж на то пошло, то вклад самого Романцева тоже немалый. smile
Только без Карреры НИЧЕГО бы не было!
Вот пока не пришел Специалист с большой буквы "С" и не приложил свой труд и сердце, ничего бы не было!
Каюсь, не ожидал от него такой прыти и сначала думал, что пришел очередной Якин за баблом...
Регистрация: 11.06.2016
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 08:53) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: safonas
а кто остался с Карпинских времен, напомните?

Все. Жано. Ребров, Таски, Бокетти, Глушаков


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:50) #
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  •  (4)

а кто остался с Карпинских времен, напомните?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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