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Яго Аспас: мы уже проигрывали дома "Шахтеру", и с "МЮ" есть надежда

Нападающий "Сельты" Яго Аспас дал свою оценку поражению команды от "Манчестер Юнайтед" (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

"Это разочарование. У нас были шансы, чтобы выйти вперед, но мы бросили играть. Мы уже проигрывали дома "Шахтеру", и у нас есть еще надежда. Мы будем сражаться на "Олд Траффорд".

Мы знали стиль игры "МЮ". Они грузили на Феллайни и старались выигрывать подборы. Их попытки оказались успешными, и это нам дорого обошлось. Сегодня мы разочарованы, но завтра продолжим двигаться вперед с высоко поднятой головой.

Думаю, что "Шахтер" перед ответной игрой тоже был фаворитом, как и "МЮ" теперь. Но в полуфинале играем именно мы, а не "Шахтер", - заявил Аспас.

Газета.ru
Теги: Аспас Сельта
Сегодня, 08:57
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