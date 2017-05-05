Яго Аспас: мы уже проигрывали дома "Шахтеру", и с "МЮ" есть надежда

Нападающий "Сельты" Яго Аспас дал свою оценку поражению команды от "Манчестер Юнайтед" (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы."Это разочарование. У нас были шансы, чтобы выйти вперед, но мы бросили играть. Мы уже проигрывали дома "Шахтеру", и у нас есть еще надежда. Мы будем сражаться на "Олд Траффорд".Мы знали стиль игры "МЮ". Они грузили на Феллайни и старались выигрывать подборы. Их попытки оказались успешными, и это нам дорого обошлось. Сегодня мы разочарованы, но завтра продолжим двигаться вперед с высоко поднятой головой.Думаю, что "Шахтер" перед ответной игрой тоже был фаворитом, как и "МЮ" теперь. Но в полуфинале играем именно мы, а не "Шахтер", - заявил Аспас.