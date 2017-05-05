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Станислав Черчесов: пообщался с Березуцкими и услышал окончательный ответ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с защитниками национальной команды в преддверии Кубка конфедераций.
"Моя практика показывает, что переход с двух центральных защитников на три дается команде труднее, чем обратно. Но в связи с тем, что ситуация может сложиться любая, перед играми мы отрабатываем и тот, и другой варианты. К четырем защитникам всегда можно успеть вернуться.
По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовем 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, – чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.
Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут. Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление.
Трехмесячная пауза в чемпионате всегда чревата различными изменениями. Кто-то переходит в другой клуб и садится там на скамейку, кто-то теряет форму, кто-то получает травму. Мы за этим наблюдаем спокойно, поскольку изменить это не в наших силах. Исходим из ситуации.
У того же Кутепова – издержки роста, которые возникают у очень многих футболистов. Большую часть сезона он провел на стабильном уровне, сейчас переживает небольшой спад. А у Джикии, напротив, подъем, и это уравновешивает ситуацию.
Что касается Васина, то ошибки бывают у всех. Главное, чтобы они анализировались. Кстати, я уже разговаривал с Васиным о том, что произошло. Ошибки случаются для того, чтобы их не повторять. Может, с угла зрения сборной это произошло как раз вовремя, чтобы не произошло на том же Кубке конфедераций", - цитирует Черчесова "СЭ".
"Моя практика показывает, что переход с двух центральных защитников на три дается команде труднее, чем обратно. Но в связи с тем, что ситуация может сложиться любая, перед играми мы отрабатываем и тот, и другой варианты. К четырем защитникам всегда можно успеть вернуться.
По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовем 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, – чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.
Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут. Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление.
Трехмесячная пауза в чемпионате всегда чревата различными изменениями. Кто-то переходит в другой клуб и садится там на скамейку, кто-то теряет форму, кто-то получает травму. Мы за этим наблюдаем спокойно, поскольку изменить это не в наших силах. Исходим из ситуации.
У того же Кутепова – издержки роста, которые возникают у очень многих футболистов. Большую часть сезона он провел на стабильном уровне, сейчас переживает небольшой спад. А у Джикии, напротив, подъем, и это уравновешивает ситуацию.
Что касается Васина, то ошибки бывают у всех. Главное, чтобы они анализировались. Кстати, я уже разговаривал с Васиным о том, что произошло. Ошибки случаются для того, чтобы их не повторять. Может, с угла зрения сборной это произошло как раз вовремя, чтобы не произошло на том же Кубке конфедераций", - цитирует Черчесова "СЭ".
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