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Станислав Черчесов: пообщался с Березуцкими и услышал окончательный ответ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с защитниками национальной команды в преддверии Кубка конфедераций.

"Моя практика показывает, что переход с двух центральных защитников на три дается команде труднее, чем обратно. Но в связи с тем, что ситуация может сложиться любая, перед играми мы отрабатываем и тот, и другой варианты. К четырем защитникам всегда можно успеть вернуться.

По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовем 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, – чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.

Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут. Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление.

Трехмесячная пауза в чемпионате всегда чревата различными изменениями. Кто-то переходит в другой клуб и садится там на скамейку, кто-то теряет форму, кто-то получает травму. Мы за этим наблюдаем спокойно, поскольку изменить это не в наших силах. Исходим из ситуации.

У того же Кутепова – издержки роста, которые возникают у очень многих футболистов. Большую часть сезона он провел на стабильном уровне, сейчас переживает небольшой спад. А у Джикии, напротив, подъем, и это уравновешивает ситуацию.

Что касается Васина, то ошибки бывают у всех. Главное, чтобы они анализировались. Кстати, я уже разговаривал с Васиным о том, что произошло. Ошибки случаются для того, чтобы их не повторять. Может, с угла зрения сборной это произошло как раз вовремя, чтобы не произошло на том же Кубке конфедераций", - цитирует Черчесова "СЭ".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 09:07
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№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:50) #
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online

Логика - охренеть, полено "не играет", но позвать в сборную надо. Лучше Чернова из Енисея позови, который ослов из кубка отправил отсосиновики собирать! rage


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 09:40) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
окончательный ответ: "ПОШОЛВЖОПУ!" open_mouth

не хотят пеньки под свинного ложицца...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут.

И Гончаренко тоже не сыграет? :)))
Регистрация: 8.02.2011
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